500 найбагатших людей світу за першу половину 2022 року втратили 1,4 трлн доларів. Про це пише Bloomberg.

Так, на першому місці в рейтингу багатіїв залишається винахідник Ілон Маск: його статки скоротилися приблизно на 62 млрд доларів і тепер сягають 208,5 млрд. На другому місці – засновник Amazon Джеф Безос зі 129,6 млрд доларів – у нього стало менше на 63 млрд доларів.

Третій, власник LVMH Бернар Арно, тепер має 128,7 млрд доларів – це на 49 млрд менше, ніж пів року тому, а четвертий – засновник Microsoft Білл Гейтс, котрий зараз має статки на 114,8 млрд доларів – він збіднів на понад 20 млрд.

Наразі лише четверо людей мають понад 100 млрд доларів, тоді як на початку року таких було 10.

Bloomberg зазначає, що таке збідніння багатіїв відрізняється від тенденції останніх років, коли їхні статки зростали на тлі безпрецедентних стимулювальних заходів від урядів через пандемію.Ці стимули призвели до подорожчання вартості більшості товарів, зокрема технологічних компаній і криптовалют.

Але тепер через підвищення процентних ставок, за допомогою яких країни боряться з інфляцією, знецінюються акції низки найдорожчих компаній – і, відповідно, мільярдери бідніють.