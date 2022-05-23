Кількість біженців і внутрішньо переміщених осіб вперше офіційно перевищила 100 млн людей по всьому світу. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

«Сто мільйонів – це різка цифра, яка приводить до тями та тривожить. Це рекорд, якого ніколи не мало бути», – сказав верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Наприкінці 2021 року кількість біженців і внутрішньо переміщених осіб досягла 90 млн через нові хвилі насильства та тривалі конфлікти в Ефіопії, Буркіна-Фасо, М'янмі, Нігерії, Афганістані, Демократичній Республіці Конго.

Загалом же у 2021-му конфлікти та насильство змусили стати внутрішніми переселенцями 14,4 млн людей, що майже на 50% більше, ніж у 2020 році.

Війна в Україні з лютого 2022 року призвела до того, що 8 млн людей були змушені переїхати в межах країни, а ще 6,5 млн – виїхати за кордон.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Радбез не зробив те, що мав у контексті нападу РФ на Україну.