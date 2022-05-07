Радбез ООН висловив «глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні»

Радбез ОНН схвалив першу заяву щодо України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Документ було погоджено під час термінового засідання 6 травня.

Як повідомляє Reuters, у цій заяві Радбез, включно з Росією, яка має право заблокувати будь-яке неприйнятне для себе рішення, висловив «глибоке занепокоєння щодо збереження миру і безпеки в Україні» та підтримав зусилля щодо пошуку мирного врегулювання конфлікту.

«Сьогодні вперше Рада Безпеки висловилася єдиним голосом за мир в Україні. Як я часто говорив, світ має об'єднатися для того, щоб змусити замовкнути знаряддя та підтримати цінності Статуту ООН», — йдеться у заяві генсека ООН Антоніу Гутерреша, повідомило «Суспільне».

Ця заява стала першим погодженим документом Ради безпеки ООН з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Також коротка заява була опублікована у Twitter головуючої в Радбезі Франції.

«Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми», – зазначено у заяві, повідомила «Українська правда».

Зазначимо, що заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст узгодила в тому числі Росія. Короткий текст, прийнятий у п’ятницю, був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова «війна».

Зазначимо, що Радбез збирався на обговорення також у четвер 5 травня. Тоді обговорили проблеми захисту цивільного населення й цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії. Під час засідання постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про воєнні злочини РФ в Україні та розкритикував Радбез ООН за бездіяльність щодо припинення війни в Україні. Також раніше на засіданні з різкою критикою Радбезу за те, що він не може гарантувати той мир, заради якого й створювалася організація, виступив і президент України Володимир Зеленський.