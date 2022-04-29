Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Київ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Радбез не зробив те, що мав у контексті нападу РФ на Україну. Про це він заявив на прес-конференції у Києві, повідомляє «Європейська правда».

Гутерреш визнав, що Рада безпеки – ключовий орган ООН – заслужив на розчарування його роботою.

«Слів про солідарність недостатньо», – наголосив він.

«Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву», – визнав генсек.

Гутерреш, утім не виклав жодних планів для подолання цього.

«Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, поки що безрезультатно», – додав генеральний секретар.

Нагадаємо, що під час візиту генсека ООН до Києва РФ випустила по центральній частині столиці кілька ракет. Внаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі Києва постраждали 10 людей.