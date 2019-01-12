Найбільша в світі база даних про кіно запустила безкоштовний кіносервіс Freedive

Офіційно сайт доступний тільки в США, але при встановленні VPN він доступний і в Україні

Найбільша в світі база даних про кіно IMDb (Internet Movie Database) запустила власний сервіс для перегляду фільмів Freedive. Щоправда, для перегляду фільмів в Україні знадобиться VPN. Як пише TechCrunch, користуватися ним можна безкоштовно, але відео транслюється з рекламними вставками.

Фільми до колекції сервісу розбиті за категоріями: «Хіти 80-х», «Наукова фантастика» і «Кіно для всієї родини». Також можна дивитися серіали, американські телешоу і ролики виробництва IMDb.

Вже зараз на сервісі доступні «Пам'ятай» Крістофера Нолана, «Мисливець на лисиць» Беннетта Міллера, «Драйв» Ніколаса Віндінга Рефна і «Велика риба» Тіма Бертона, а також серіали: «Герої», «Грань», «Квантовий стрибок»

На сайті IMDb поруч з фільмами з'являються спеціальні плашки - це значить, що картина відкрита для перегляду.

Офіційно сайт доступний тільки в США, але при встановленні VPN він доступний і в інших країнах. Компанія пише, що збирається зробити Freedive доступним в мобільних додатках.