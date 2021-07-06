Найбільший у Китаї сервіс таксі DiDi готується до запуску в Україні. Зокрема, цей сервіс вже запустив свій український сайт та сторінку у Facebook, пише у вівторок, 6 липня, dev.ua.

На українському сайті китайського сервісу зараз написано: «Переходи на DiDi. Скоро в Україні». Загалом на момент написання новини низка слів на сайті була написана з великою кількістю помилок. Також розміщено посилання на мобільні додатки, але Україна у них поки не підтримується. На сайті вказано, що комісія сервісу для водіїв, які захочуть приєднатися до нього, не буде перевищувати 12%.

Крім того, у DiDi Ukraine у червні з’явилася сторінка в Facebook. А на LinkedIn у китайську компанію шукають legal-менеджера.

DiDi – китайський сервіс таксі, заснований в 2012 році. У нього понад 450 млн користувачів. У грудні 2017 року DiDi залучила інвестиції в розмірі $4 млрд і отримала оцінку в $56 млрд.

Для України DiDi стане третім великим міжнародним сервісом таксі після Uber (DiDi має частку в цій компанії) і Bolt. При цьому невідомо, з яких міст цей сервіс розпочне роботу в Україні.