Парк компанії VOLTA наразі складається з 16 електромобілів

У прикарпатському місті Коломия розпочала свою роботу служба таксі, яка використовує лише електричні автомобілі. У парку компанії VOLTA є 15 електрокарів, один з яких – Tesla.

Як повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, нова служба таксі VOLTA розпочала свою роботу в місті у суботу, 6 червня.

«Сьогодні ми вітали представників VOLTA з початком роботи в місті. Автопарк представлений 16 новими електромобілями, серед яких одна Tesla. Сервіс пропонує комфортні умови перевезення в місті та по Коломийському районі. Як підкреслили представники компанії, на авто стоять обмежувачі швидкості задля 100% безпеки користувачів сервісу», – повідомив мер Коломиї.

Співвласник компанії VOLTA Сергій Мельник розповів ZAXID.NET, що пасажири можуть замовити таксі не лише у Коломийський район, а навіть у сусідні області.

«Ми працюємо і в Коломийському районі, і в селах. Ми їздимо в Івано-Франківськ в Чернівці, в Кам’янець-Подільський. Загалом всюди, де є зарядки – туди і заїжджаємо. Ми доставляємо додаткові акумулятори, щоб автомобілі дальше заїжджали. В середньому кожен автомобіль проїде 200 кілометрів, а є машини, які проїжджають по 350-380 км на одному заряді», – розповів Сергій Мельник.

За його словами, у Коломиї компанія має власну зарядну станцію, яка може заряджати три автомобілі одночасно. На усіх електромобілях встановлені обмежувачі швидкості і трекери, які можуть відстежувати манеру їзди водіїв.

«Якщо водій перевищує швидкість, одразу нам приходить повідомлення про це. І ми за це попереджаємо і потім штрафуємо водіїв. Так само ми за трекерами відстежуємо манеру їзди водіїв, щоб не було різкого прискорення чи гальмування, маневрування у поворотах тощо», – розповів Сергій Мельник.

Зараз у Коломиї працює 15 електромобілів Nissan Leaf та одна Tesla, але їх кількість буде змінюватись у залежності від попиту. Наразі для пасажирів встановили тариф у розмірі 17 грн за посадку і 9 грн за один кілометр поїздки. За містом і вночі цей тариф не змінюється.

Туристичне містечко Коломия розташоване за 65 км від Івано-Франківська. Станом на 2020 рік у Коломиї проживало 61 тис. мешканців.

Зазначимо, що Коломия стала другим містом, де компанія надає послуги з перевезення. Служба таксі VOLTA уже два роки працює у Кам’янці-Подільському.