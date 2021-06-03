В Україні станом на 1 червня 2021 року нарахували 28005 електромобілів. Відповідну інформацію опублікувала експертка з питань транспортних інновацій команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури України Марина Китіна.

Найбільше електромобілів зареєстровано в Києві, а також у Одеській, Київській та Харківській областях. Найменше зареєстрованих електромобілів – на Луганщині та в Криму. Львівщина у цьому списку посідає шосте місце.

Ось повний перелік регіонів із зареєстрованою в них кількістю електромобілів:

Київ – 6068;

Одеська – 4114;

Київська – 3396;

Харківська – 2715;

Дніпропетровська – 2302;

Львівська – 1805;

Вінницька – 860;

Запорізька – 753;

Житомирська – 677;

Рівненська – 557;

Полтавська – 522;

Чернівецька – 426;

Миколаївська – 421;

Хмельницька – 407;

Івано-Франківська – 406;

Донецька – 404;

Тернопільська – 381;

Волинська – 369;

Черкаська – 362;

Закарпатська – 321;

Херсонська – 196;

Сумська – 186;

Кіровоградська – 186;

Чернігівська – 129;

Луганська – 39;

АРК – 3.

Зазначимо, що вперше кількість електромобілів в Україні стала рекордною у 2019 році.