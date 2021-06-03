Мінінфраструктури опублікувало інформацію про кількість електромобілів у кожній області
Львівська область посідає шосте місце за кількістю електромобілів
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В Україні станом на 1 червня 2021 року нарахували 28005 електромобілів. Відповідну інформацію опублікувала експертка з питань транспортних інновацій команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури України Марина Китіна.
Найбільше електромобілів зареєстровано в Києві, а також у Одеській, Київській та Харківській областях. Найменше зареєстрованих електромобілів – на Луганщині та в Криму. Львівщина у цьому списку посідає шосте місце.
Ось повний перелік регіонів із зареєстрованою в них кількістю електромобілів:
- Київ – 6068;
- Одеська – 4114;
- Київська – 3396;
- Харківська – 2715;
- Дніпропетровська – 2302;
- Львівська – 1805;
- Вінницька – 860;
- Запорізька – 753;
- Житомирська – 677;
- Рівненська – 557;
- Полтавська – 522;
- Чернівецька – 426;
- Миколаївська – 421;
- Хмельницька – 407;
- Івано-Франківська – 406;
- Донецька – 404;
- Тернопільська – 381;
- Волинська – 369;
- Черкаська – 362;
- Закарпатська – 321;
- Херсонська – 196;
- Сумська – 186;
- Кіровоградська – 186;
- Чернігівська – 129;
- Луганська – 39;
- АРК – 3.
Зазначимо, що вперше кількість електромобілів в Україні стала рекордною у 2019 році.
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