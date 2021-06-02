Кабмін вніс зміни до держрегулювання цін на автомобільні бензини та дизпаливо, які реалізують через автозаправні станції. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 2 червня, повідомила «Економічна правда».

Тепер вартість обраховуватимуть на підставі низки витрат, офіційного курсу валют і суми митних платежів. Зокрема, державний «Нафтогаз» визначатиме середню вартість палива разом із витратами на зовнішнє логістичне забезпечення та іншими, передбаченими зовнішньоекономічним договором у сумі 27 доларів за тонну.

Як повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна», ця зміна розрахунку додасть до вартості літра бензину 0,56 грн, до дизпалива – 0,62 грн.

При цьому, граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива залишили незмінними – не вище від 7 грн/л і бензину – не вище від 5 грн/л.

Відповідно до пояснювальної записки, оприлюднення міністерством середніх цін одного літра дизпалива і бензину буде щомісяця, як і раніше, – 3, 13 і 23 числа.

Нагадаємо, Кабмін в середині травня запровадив державне регулювання цін на паливо.

На час карантину були встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище від 7 грн/літр) і бензину (не вище від 5 грн/літр).Середню вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) Мінекономіки визначає на основі розрахунків НАК «Нафтогаз України».

Опісля мережі автозаправних станцій ОККО, WOG, KLO та SOCAR призупинили продаж преміального дизельного палива і бензину. Компанії заявили, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів, є збитковим для мереж.

Мінекономіки тоді оприлюднило роз’яснення, що під встановлення максимальної торгової надбавки не підпадає так зване брендове преміальне пальне з поліпшеними показниками якості. Невдовзі мережі АЗС відновили його продаж.

Загалом ціни на бензин і дизпаливо в Україні зростали від початку року з декількох причин. Зокрема на вартість вплинули світове зростання цін на нафту, паливний шантаж Росії, тимчасова зупинка НПЗ в Білорусі, можлива картельна змова українських АЗС в преміум-сегменті, штучне стримування виробництва українського пального та інші.