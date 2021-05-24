Міністерство економіки (Мінекономіки) оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Для бензинів це 24,84 грн/літр, дизельного пального – 20,89 грн/літр. Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Розрахунки станом на 21 травня надала НАК «Нафтогаз України».

«На підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України» визначена середня вартість 1 літра дизельного пального ULSD 10 ppm, яка становить 20,89 грн, і 1 літра бензину автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 24,84 грн», – йдеться в повідомленні.

Порівняно із даними, які міністерство оприлюднювало раніше, середню ціну бензину знижено на 0,38 грн/літр, водночас для ДП вона не змінилася.

Тепер із урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 грн за літр, дизельного пального – 27,89 грн за літр.

Нагадаємо, Кабмін запровадив державне регулювання цін на паливо, рішення набрало чинності 15 травня. На час карантину були встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище від 7 грн/літр) і бензину (не вище від 5 грн/літр).Середню вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) Мінекономіки визначає на основі розрахунків НАК «Нафтогаз України».

Опісля мережі автозаправних станцій ОККО, WOG, KLO та SOCAR призупинили продаж преміального дизельного палива і бензину. Компанії заявили, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковим для мереж.

Мінекономіки тоді оприлюднило роз’яснення, що під встановлення максимальної торгової надбавки не підпадає так зване брендове преміальне пальне з поліпшеними показниками якості.

Уряд вважає, що запровадження тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДП, через встановлення граничної торговельної надбавки, необхідне для запобігання зловживанням суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Загалом ціни на бензин і дизпаливо в Україні зростали від початку року з декількох причин. Зокрема на вартість вплинули світове зростання цін на нафту, паливний шантаж Росії, тимчасова зупинка НПЗ в Білорусі, можлива картельна змова українських АЗС в преміум-сегменті, штучне стримування виробництва українського пального та інші.

Наприкінці березня Антимонопольний комітет рекомендував найбільшим мережам АЗС знизити ціни на бензин.