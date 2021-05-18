Мережі автозаправних станцій ОККО і WOG ввечері 17 травня відновили продаж преміального пального. Про це повідомили прес-служби компаній.

«Зважаючи на високий попит на преміальні види пального серед постійних клієнтів, а також враховуючи роз’яснення Мінекономіки та наявність інформації щодо підготовки уточнень до постанов Кабінету Міністрів, мережа АЗК ОККО прийняла рішення про відновлення реалізації PULLS 95 та PULLS Diesel», – йдеться в повідомленні ОККО.

«WOG відновлює продаж преміального пального А-95 Mustang та ДП+ Mustang. З огляду на публікацію роз'яснення від Міністерства економіки щодо постанови Кабміну №474 від 14.05.2021 про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензини автомобільні та дизельне пальне, було прийнято рішення відновити продаж преміального пального, яке не підпадає під дію постанови», – заявили у WOG.

Раніше про відновлення продажу преміального пального повідомили мережі KLO та SOCAR.

Нагадаємо, 14 травня Кабмін запровадив державне регулювання цін на паливо, рішення набрало чинності 15 травня. На час карантину були встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище від 7 грн/літр) і бензину (не вище від 5 грн/літр).

Опісля мережі автозаправних станцій ОККО, WOG, KLO та SOCAR призупинили продаж преміального дизельного палива і бензину. Компанії заявили, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковим для мереж.

Мінекономіки у відповідь заявило, що рішення Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

Загалом ціни на бензин і дизпаливо в Україні зростали від початку року. Причин цього є декілька, зокрема це світове зростання цін на нафту, паливний шантаж Росії, тимчасова зупинка НПЗ в Білорусі, можлива картельна змова українських АЗС в преміум-сегменті, штучне стримування виробництва українського пального та інші.

Наприкінці березня Антимонопольний комітет рекомендував найбільшим мережам АЗС знизити ціни на бензин. Рекомендації були надані мережам, що працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 і Glusco.

На думку державної уповноваженої АМКУ (2015-2019 рр.) Агії Загребельської, на українському ринку палива існує класична картельна змова. Власники АЗС збільшують ціни, коли вартість пального зростає на світових ринках, проте коли вона зменшується, в Україні ціни опускаються плавно або ж залишаються на підвищеному рівні.

Раніше Антимонопольний комітет неодноразово штрафував операторів АЗС за узгоджені дії, але відчутного результату для споживачів це не мало, оскільки така ситуація повторюється щороку.