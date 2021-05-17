Постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У відомстві прокоментували рішення низки мереж АЗС припинити продаж дизпалива та бензину А-95, які мотивували своє рішення саме цією постановою уряду.

Зазначається, що дія постанови Кабінму від 14 травня поширюється на автомобільні бензини та дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, а саме на: бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне пальне.

Водночас, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум сегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне.

Відповідно постанова Кабміну не стосується преміального пального.

Чому АЗС відмовляються продавати преміальне пальне

5 квітня, Кабмін і Нафтогазова асоціація України підписали меморандум, який передбачає, що великі мережі АЗС будуть стримувати ціни на всі марки нафтопродуктів в квітні на рівні нижче 30 грн/л, а уряд посилить боротьбу з нелегальним ринком палива.

Однак з початку травня роздрібні мережі почали підвищувати ціни на паливо, посилаючись на зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту зросли з 62 доларів до 69 доларів за барель, а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

Намір уряду регулювати ціни на пальне розкритикували в Європейській бізнес асоціації. Учасники бізнес-спільноти закликали Кабінет міністрів не вдаватися до ручного обмеження цін, вказуючи на те, що це суперечить ідеї ринкового ціноутворення. Така ситуація може підірвати конкуренцію. Адже велика кількість АЗС дозволяє споживачу обирати продукцію та продавців, залежно від ціни та інших факторів.

Там також вважають, що «регулювання цін призведе до збитків для бізнесу, а, відповідно, і відобразиться на податкових надходження до державного бюджету. Тобто у програші вийдуть усі сторони. Єдиний, хто отримає перемогу – тіньовий бізнес з сумнівною якістю пального, з яким так активно намагається боротись країна».

В експертному середовищі занепокоєні тим, що через запровадження ручного регулювання суб’єкти паливного ринку не зможуть адаптувати свої ціни до ринкових факторів. В результаті на ринку виникне дефіцит, а відтак – черги на АЗС. Може бути й гірше – пальне взагалі зникне з продажу. Подібна історія вже була в 2005 році – тоді уряд Юлії Тимошенко також вдався до ручного регулювання на ринку нафтопродуктів, пише «Главком».

Кабінет міністрів України постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив на період дії карантину граничні торговельні надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр і бензину – не вище 5 грн/літр.

У міністерстві вважають, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідно з метою запобігання зловживань суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 грн/л, бензину – 30,22 грн/л.

У відповідь на постанову уряду, мережі АЗС WOG, ОККО, Socar і KLO заявили про призупинення продажів преміального бензину та дизелю.