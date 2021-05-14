Кабінет міністрів України на засіданні в п'ятницю, 14 травня, встановив на період дії карантину, який наразі діє до кінця червня але, ймовірно, буде продовжений до серпня, граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище ніж 7 грн/літр і бензину – не вище ніж 5 грн/літр, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Відповідне обмеження для мереж автозаправних станцій (АЗС) внесено до урядової "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

«Впровадження урядом граничних торговельних надбавок на паливо - це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах», – навела слова міністра економіки Ігоря Петрашка прес-служба міністерства.

«Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку палива. Але водночас уряд має захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушеного карантину. Граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним і введе прозорий механізм ціноутворення», – додав Петрашко.

У міністерстві пояснили, що впровадження тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і дизпалива шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідне задля запобігання зловживанням суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

На початку травня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову №450 від 29 березня 2021 року, якою бензини марок А-92 і А-95, а також дизпаливо внесені до переліку соціально значущих товарів. Документ впроваджує декларування зростання роздрібних цін на бензин і дизпаливо понад 1%.

Уряд і більшість великих мереж АЗС країни 2 квітня цього року підписали меморандум про створення добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів, а також про задоволення потреб споживачів на період карантинних обмежень.

За даними «Інтерфакс-Україна», представники влади перед підписанням документа вели активні переговори з великими мережами АЗС, наполегливо пропонуючи їм знизити ціни на нафтопродукти, які зросли в останні місяці. Зокрема, щодо бензину А-95 їм рекомендували встановити ціну до 30 грн за літр. У результаті після підписання документа мережі скинули ціну на бензини на 0,2-1 грн/літр.

Водночас у період травневих свят роздрібні ціни на бензин вже відіграли це зниження.

За даними консалтингової групи «А-95», середні роздрібні ціни на бензини в Україні в період з 30 квітня до 12 травня збільшилися на 0,55-0,7 грн/літр.