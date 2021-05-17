Дві мережі АЗС відновили продаж преміального пального
Відновлення продажів почалося після роз’яснення Мінекономіки про те, що преміальне пальне не підпадає під державне регулювання
Мережі автозаправних станцій (АЗС) України повідомили про відновлення продажу преміального пального після роз’яснення Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства про те, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.
«Продаж преміального пального відновлено… Умови програми лояльності в процесі налаштування», – повідомила мережа АЗС SOCAR.
Про відновлення продажів брендованого пального повідомила також мережа KLO, пише «Інтерфакс-Україна».
Мережі OKKO і WOG, які також призупинили продаж преміального пального, наразі про відновлення його продажів не повідомили.
У той же час директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн звернув увагу на юридичну складову історії з роз'ясненням і можливими наслідками таких дій Міністерства економічного розвитку.
«У постанові Кабміну в переліку регульованих марок палива однозначно сказано: бензин А-95 і дизельне паливо. Всі фірмові марки палив, насамперед, є бензином А-95 і дизельним паливом. Тому, щоб там не писало Мінекономіки, за продаж понад граничну ціну можна повністю обґрунтовано покарати. Це і є головною причиною того, що не всі мережі відновили продаж цих марок», – наголосив він.
За його словами, деякі мережі взагалі не продають «звичайний» бензин і дизпаливо, а лише фірмові і брендові.
«Мережа продовжує реалізацію обох марок за цінами, вищими за встановлені регулятором. Виходить, так можуть зробити і інші, обізвавши “звичайний” дизель або залишивши на колонках тільки фірмовий. Ось тільки навряд чи таку винахідливість оцінять в Кабміні. Це лише перший очевидний ляп рішення про держрегулювання. Упевнений, кожен день буде відкриватися щось нове», – додав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр і бензину А-92 і А-95 – не вище 5 грн/літр. Раніше уряд вніс ці види пального до переліку соціально значущих товарів.
У зв'язку з цим більшість мереж, які торгують брендовим пальним, заявили про призупинення його продажів.
Увечері 16 травня Мінекономіки опублікувало роз'яснення, що під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає брендове преміальне пальне з поліпшеними показниками якості, оскільки в перелік соціально значущих товарів, на які поширюється дія урядової постанови про застосування граничної торговельної надбавки, включені саме звичайний бензин марок А-92 і А-95, а також дизельне паливо.