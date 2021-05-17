Мережі автозаправних станцій (АЗС) України повідомили про відновлення продажу преміального пального після роз’яснення Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства про те, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.

«Продаж преміального пального відновлено… Умови програми лояльності в процесі налаштування», – повідомила мережа АЗС SOCAR.

Про відновлення продажів брендованого пального повідомила також мережа KLO, пише «Інтерфакс-Україна».

Мережі OKKO і WOG, які також призупинили продаж преміального пального, наразі про відновлення його продажів не повідомили.

У той же час директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн звернув увагу на юридичну складову історії з роз'ясненням і можливими наслідками таких дій Міністерства економічного розвитку.

«У постанові Кабміну в переліку регульованих марок палива однозначно сказано: бензин А-95 і дизельне паливо. Всі фірмові марки палив, насамперед, є бензином А-95 і дизельним паливом. Тому, щоб там не писало Мінекономіки, за продаж понад граничну ціну можна повністю обґрунтовано покарати. Це і є головною причиною того, що не всі мережі відновили продаж цих марок», – наголосив він.

За його словами, деякі мережі взагалі не продають «звичайний» бензин і дизпаливо, а лише фірмові і брендові.

«Мережа продовжує реалізацію обох марок за цінами, вищими за встановлені регулятором. Виходить, так можуть зробити і інші, обізвавши “звичайний” дизель або залишивши на колонках тільки фірмовий. Ось тільки навряд чи таку винахідливість оцінять в Кабміні. Це лише перший очевидний ляп рішення про держрегулювання. Упевнений, кожен день буде відкриватися щось нове», – додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр і бензину А-92 і А-95 – не вище 5 грн/літр. Раніше уряд вніс ці види пального до переліку соціально значущих товарів.

У зв'язку з цим більшість мереж, які торгують брендовим пальним, заявили про призупинення його продажів.

Увечері 16 травня Мінекономіки опублікувало роз'яснення, що під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає брендове преміальне пальне з поліпшеними показниками якості, оскільки в перелік соціально значущих товарів, на які поширюється дія урядової постанови про застосування граничної торговельної надбавки, включені саме звичайний бензин марок А-92 і А-95, а також дизельне паливо.