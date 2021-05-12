Найбільший у Європі завод гірськолижного спорядження будують у Вінниці
Завод почала будувати австрійська компанія HEAD International Holding GmbH
У Вінниці розпочинається будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва гірськолижного спорядження, повідомила в середу, 12 травня, Рада експортерів та інвесторів при МЗС України.
Будівництво відбуватиметься в межах індустріального парку «Вінтер Спорт». Завод будує австрійська компанія HEAD International Holding GmbH.
На реалізацію проекту витратять майже 90 млн доларів США. Будівництво заводу планується завершити наприкінці 2022 року, а введення в експлуатацію та початок виробничого процесу має розпочатися у другому кварталі 2023 року.
Планується, що завод щороку виготовлятиме:
500 тис. лиж;
650 тис. лижних черевиків;
1,3 млн лижних кріплень.
Проект запускається за підтримки посольства України в Австрії у співпраці з компанією HEAD та Вінницькою міською радою.
Індустріальний парк "Вінтер Спорт" розміщується на ділянці близько 250 тис. кв. м., з них на 42 тис. будуть розташовані виробничі та адміністративні будівлі.