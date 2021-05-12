Завод побудують на території вінницького індустріального парку «Вінтер спорт»

У Вінниці розпочинається будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва гірськолижного спорядження, повідомила в середу, 12 травня, Рада експортерів та інвесторів при МЗС України.

Будівництво відбуватиметься в межах індустріального парку «Вінтер Спорт». Завод будує австрійська компанія HEAD International Holding GmbH.

На реалізацію проекту витратять майже 90 млн доларів США. Будівництво заводу планується завершити наприкінці 2022 року, а введення в експлуатацію та початок виробничого процесу має розпочатися у другому кварталі 2023 року.

Планується, що завод щороку виготовлятиме:

500 тис. лиж;

650 тис. лижних черевиків;

1,3 млн лижних кріплень.

Проект запускається за підтримки посольства України в Австрії у співпраці з компанією HEAD та Вінницькою міською радою.

Індустріальний парк "Вінтер Спорт" розміщується на ділянці близько 250 тис. кв. м., з них на 42 тис. будуть розташовані виробничі та адміністративні будівлі.