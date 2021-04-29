Новий завод планують збудувати поруч із вже діючим підприємством у Кам'янці-Бузькій

Компанія «Свісс Кроно», яка входить до швейцарської групи Swiss Crono Group, планує планує розширити деревообробне виробництво у Кам’янці-Бузькій та збудувати новий завод. У будівництво нового заводу та купівлю обладнання готові інвестувати 250 млн євро.

Як повідомили в прес-службі ЛОДА, перспективи майбутнього заводу представники компанії обговорили на зустрічі з керівництвом області 28 квітня. Фірма вже звернулася до місцевої громади про виділення земельної ділянки поруч із вже діючим заводом.

«Ми абсолютно «за» розширення виробництва. Адже реалізація такого проекту дозволить створити нові робочі місця, суттєво збільшити надходження до місцевих бюджетів. Ми будемо сприяти цьому проекту на всіх рівнях», – зазначив під час зустрічі голова ЛОДА Максим Козицький.

На діючому заводі у Кам’янці-Бузькій працює понад 700 людей, середня зарплата становить 23 тис. грн на місяць. У минулому році завод сплатив майже 16 млн грн податків і зборів, з яких 10 млн грн отримав міський бюджет.

Представники компанії розповіли, що зацікавлені у розширенні виробництва саме в Кам’янці-Бузькій. За словами керівника ТОВ «Свісс Кроно» Анджея Зайонса, новий завод може запрацювати у 2023-2024 роках.

У ЛОДА пообіцяли сприяти компанії у виділені земельної ділянки та відремонтувати дорогу, яка веде на виробництво.

ТОВ «Свісс Кроно» зареєстроване понад 15 років тому у Кам’янці-Бузькій та входить до швейцарської групи Swiss Crono Group. Компанія займається виробництвом меблевих плит, ОСБ-плит, підлогового покриття, інтер’єрних матеріалів. З трьох заводів компанії, розташованих в Україні, один розміщений у місті Кам’янка-Бузька. Два інші заводи працюють на Івано-Франківщині та Харківщині.

Загалом до групи Swiss Crono Group входять вісім компаній у різних країнах світу.