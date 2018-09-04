Найбільший власник санаторіїв Трускавця перейде під контроль компанії із Сейшельських островів

Серед основних об'єктів, що входять до ПрАТ «Трускавецькурорт», є шість санаторіїв та обидва бювети мінеральної води

Власником більше 50% акцій ПрАТ «Трускавецькурорт» стане зареєстрована на Сейшельських островах компанія VLD Holding Limited. Саме ця фірма є кінцевим власником «Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду "Хантер"», якому Антимонопольний комітет дозволив придбати більшість акцій найбільшого оператора трускавецьких санаторіїв.

Договір про купівлю акцій ще не підписаний, тому невідомо, скільки саме акцій найбільшого оператора санаторіїв Трускавця отримає сейшельська компанія. З’ясувати хто саме є реальними власниками VLD Holding Limited практично неможливо, оскільки сейшельські офшори не розкривають власників. Однак можна припустити, що насправді йдеться про українського чи російського покупця – серед бізнесменів цих країн сейшельські офшори є популярними саме через свою закритість.

Директор ПрАТ «Трускавецьккурорт» Андріан Драновський заявив ZAXID.NET, що поки жодні рішення про поділ акцій не прийняті.

«Я знаю, що «Хантер» подав запит до Антимонопольного комітету. Він разом з акціонерами приймає рішення щодо акцій компанії, наскільки мені відомо остаточних рішень щодо розподілу часток ще немає. Прізвищ тих, хто саме купує акції, я не скажу, бо навіть не знаю цього. Зараз просто є інформація, але рішень ніяких ще не приймалося. Можу додати тільки, що на роботу підприємства це жодним чином не впливає», – пояснив Андріан Драновський.

За кілька днів після того, як АМКУ дозволив інвестиційному фонду «Хантер» придбати акції ПрАТ «Трускавецькурорт» з'явилося повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів трускавецької компанії, під час яких мають внести зміни до статуту підприємства. Збори акціонерів пройдуть 21 вересня.

Інформація про кінцевого власника Kotryna Holding Ltd з кіпрського держреєстру

Цікаво, що інвестиційний фонд «Хантер», який стане новим найбільшим власником акцій ПрАТ «Трускавецькурорт», у 2015-2017 роках фігурував у справі про ухилення від сплати податків при будівництві кількох житлових кварталів у Києві. У матеріалах розслідування ДФС згадувалися близько десяти компаній та інвестиційних фондів, які використовувалися для прикриття незаконної діяльності, серед них був і «Хантер». Однак кінцевого рішення по цьому розслідуванню так і не було.

Згідно з даними інформаційного сервісу YouControl, власником ПАТ «ЗНВКІФ "Хантер"» є кіпрська компанія Kotryna Holding Ltd. Сама ж Kotryna Holding Ltd належить зареєстрованій на Сейшельських островах фірмі VLD Holding Limited, статутний фонд якої складає всього 2 тис. євро.

Зараз 99% акцій ПрАТ «Трускавецькурорт» належать ТзОВ «Поліінвестгрупп», засновниками якого є п'ять офшорних компаній. Раніше у ЗМІ повідомлялося, що принаймні частина з цих компаній належить партнерам лідера «Опозиційного блоку» Юрія Бойка.

Зазначимо, у структуру ПрАТ «Трускавецькурорт» входять санаторії «Весна», «Кристал», «Алмаз», «Берізка»,«Янтар», «Рубін», водолікарня, обидва міські бювети (компанія є єдиним власником ліцензії на видобуток мінеральних вод), палац культури «Мир» та інші об'єкти. Частину санаторіїв «Трускавецькурорт» передав в оренду іншим комерційним структурам, а ще два санаторії («Янтар» і «Рубін») стоять закритими з 2015 року. Закриття санаторіїв керівництво ПрАТ «Трускавецькурорт» пояснює відсутністю відпочивальників і комерційною недоцільністю їхньої експлуатації.

«Трускавецькурорт» також володіє спеціальними дозволами на видобуток мінеральних вод і двома бюветами у місті, один з яких закрився минулого року через аварійний стан. Компанія отримала спеціальний дозвіл на користування родовищем «Нафтусі» в 1999 році, а в жовтні 2015 го термін дії спеціального дозволу було продовжено до 2035 року.