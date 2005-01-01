Найближчі дні в Україні будуть не по-зимовому теплими

На вівторок, 26 грудня, Український гідрометцентр прогнозує в Україні погоду без істотних опадів, лише в Чернігівській і Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг і дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10° тепла.

У середу, 27 грудня, без істотних опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті дощ і мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні 7-12° тепла, прогнозує Укргідрометцентр, інформацію якого процитувало агентство «Інтерфакс-Україна».