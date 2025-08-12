Музей-обсерваторія на півдні Японії

Фото японської обсерваторії, спроєктованої архітектором Такасакі Масахару, показали в спільноті 1Day1Architect і назвали «можливо найдивнішою будівлею у світі». Про це пише «Хмарочос».

Сам архітектор називав свої будівлі «екологічними створіннями», а архітектуру – царицею життя. Астрономічний музей Кіхоку, де розміщена незвична обсерваторія, зведений в 1995 році, щоб завадити відтоку мешканців з містечка і привабити туди туристів.

«Музей-обсерваторія кидає виклик будь-якій класифікації. Вона ніби виходить із прадавнього сну: наполовину скам’яніла істота, наполовину – супутник, що впав із неба», – ідеться в описі до фото в спільноті.

Фото Instagram 1Day1Architect

