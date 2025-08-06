У парку є прогулянкові, спортивні зони, магазини, стадіон і басейн

Британська архітектурна студія Zaha Hadid Architects завершила будівництво Go Park Sai Sha в Гонконзі. Це багатофункціональний спортивно-комерційний комплекс з рекреаційними зонами площею понад 120 тис. м2, що розташовані на кількох рівнях. Про це пише сайт «Нерухомі» з посиланням на Dezeen.

Комплекс розташований між національним парком Ма Он Шан і затокою Трьох Сажнів. Його архітектура вибудувана навколо центральної площі і має багаторівневу структуру з плавними переходами, що забезпечують доступ з різних сторін. За словами архітекторів, планування покликане нагадувати «підняте селище», як структура традиційного гірського поселення в Гонконзі.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

Тут поєднуються шопінг, спорт і розваги в зонах, занурених у природу. На відкритих територіях комплексу облаштовано дитячі майданчики, скеледроми, зони для гольфу, бігові та велодоріжки, а також поля й майданчики для футболу, лакросу, тенісу та баскетболу. Всередині – мобільна арена на 1500 глядачів, школи фехтування та плавання, а також – критий басейн на 25 метрів.

Ключовим елементом проєкту є основний пандус, що ніби прорізає комплекс і веде до садів на даху, які покривають майже всю площу Go Park Sai Sha. Вони створюють панорамні оглядові зони з краєвидами на територію парку та прибережну зону.

Zaha Hadid Architects – архітектурна студія, заснована в 1980 році в Лондоні архітекторкою і скульпторкою іракського походження Захою Хадід. Заха Хадід, яка померла в 2016 році, була відома своєю деконструктивісьською архітектурою. Зараз студію очолює Патрік Шумахер.