Під час оцінки увага зверталась на ціни, зарплату та ставки за іпотекою

Дослідження 62-х країн в Європі показало, що найдоступнішою країною для покупки житла є Данія, пише сайт finance.ua. Експерти під час оцінки 62-країн оцінювали, зокрема, середню заробітну плату, ціни на житло, рівень інфляції та ставки за іпотекою.

Попри те, що Данія вважається однією з найдорожчих країн ЄС для життя, вона виявилася найбільш привабливою для купівлі житла. У Данії вартість помешкання площею 100 квадратних метрів еквівалентна 114 чистим місячним зарплатам.

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Водночас, за інформацією Євростату, ціни на товари та послуги в Данії в 2023 році перевищували середній показник по ЄС на 43%. При цьому за рівнем середньорічного доходу данці посіли сьоме місце в Європі.

Нагадаємо, ціни на житло в Європейському Союзі продовжують зростати. У першому кварталі 2025 року ціни на житло зросли на 5,7% у річному вимірі, а оренда – на 3,2%.

Раніше ZAXID.NET писав про те, в яких країнах Європи можна придбати житло дешевше, ніж у Львові.