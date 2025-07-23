Австралія переживає кризу на ринку житла, що для багатьох стало недоступним

Компанія Block Earner запустила в Австралії іпотеку, забезпечену біткоїном. Це новий спосіб доступу до нерухомості без продажу криптоактивів, повідомляє сайт «Мінфін».

Як це працює

У схемі кошти позичальників розміщуються на платформі Fireblocks, а біткоїн використовується як застава під позику у фіатній валюті до 50% вартості нерухомості. Разом з тим криптовалютний внесок доповнюється класичною іпотекою.

ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.

Суд підтримав

Це стало можливо після рішення суду, яким він визнав, що криптокредити компанії не підпадають під фінансове регулювання.

Раніше Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) намагалася зобов’язати Block Earner отримати ліцензію. Однак, суд став на сторону компанії.

США теж ідуть до цього

У США теж рухаються до забезпечення іпотеки біткоїном. Так, в червні 2025 року представники Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) запропонували фінансовим установам Fannie Mae та Freddie Mac враховувати цифрові активи на регульованих біржах при аналізі ризиків.

В чому причина

Справа в тому, що обидві країни стикаються із кризою житла. У Австралії ціни на нерухомість перевищують доходи майже в 10 разів, у Сіднеї – в 14 разів.

У США медіанна ціна житла досягла 420 тис. доларів, а рівень бездомності зріс до рекорду з 2007 року. На тлі цього вартість нерухомості в біткоїнах навпаки знизилася, оскільки криптовалюта подорожчала за рік майже на 84%.