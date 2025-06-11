Найдорожчі підручники для школярів коштують 3900 грн за екземпляр

Державна установа МОН «Інститут модернізації змісту освіти» без торгів уклала угоди на друк підручників для 8 класу на загальну суму 1,06 млрд грн. Про це зазначено у системі Prozorro, пишуть «Наші гроші».

Понад половину суми отримали три постачальники:

ТОВ «Видавництво «Ранок» – 242,34 млн грн;

ТОВ «Генеза» – 235,63 млн грн;

ТОВ «Видавництво Астон» – 103,08 млн грн.

Найдорожчим виявився підручник інтегрованого курсу «Українська мова, українська та зарубіжна літератури» у двох частинах від видавництва «Ранок», виданий малим накладом. Його ціна – 3900 грн за екземпляр, з них поліграфічні витрати – 2081 грн.

Після публікації «Наших грошей» видавництво «Ранок» повідомило, що у калькуляції найдорожчого підручника через технічну помилку була в десять разів завищена вартість поліграфічних послуг. Замість 208,13 грн, помилково в плановій калькуляції поставили 2081,3 грн. Таким чином, загальна вартість одного примірника становитиме 1933,12 грн.

Інші дорогі видання – малотиражні підручники іноземними мовами. Серед них найдорожчою є «Польська мова» від ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ». Екземпляр на 240 сторінок обійдеться у 2503 грн. З цієї суми ціна на поліграфічні витрати – лише 306 грн, решту відведено на загальновидавничі витрати та авторську винагороду.

Найдешевшими підручниками є багатотиражні. Наприклад, «Громадянська освіта» від ТОВ «Видавничий дім «Освіта» накладом 217,5 тис. по 58 грн та «Підприємництво і фінансова грамотність» від ТОВ «Видавництво «Світич» накладом 52,7 тис. штук по 59 грн.

Тендери провели без торгів, оскільки саме ці видавництва мають виключні майнові права на замовлені підручники, список яких затверджує МОН за результатами конкурсного відбору.

Топ найдорожчих підручників у 2025 році: