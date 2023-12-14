Кіно 2023 року в цифрах і фактах

У 2023 році на глядачів чекала велика кількість прем’єр. Фільми цього року побили безліч рекордів, а також привернули багато уваги. Зокрема, 2023-й відкрив феномен Барбігеймеру. Тож які новинки кіно-2023 вразили і запам’яталися найбільше глядачам у світі і у національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV – у матеріалі.

«Мавка. Лісова пісня»

Найочікуваніша і найкасовіша стрічка України за часів незалежності. Історія, яка вразила глядачів у понад 80 країнах. На батьківщині касові збори за 25+ тижнів склали понад ₴154 млн.

24 серпня на SWEET.TV відбулася національна ексклюзивна прем’єра. З 24 по 31 серпня 2023 року анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» в Україні переглянули 1 816 306 глядачів. Для порівняння: за прем’єрний тиждень «Аватар 2» переглянули 827 720 осіб, а «Стихії» ― 461 761 особа.

«Довбуш»

Історія Карпатського лицаря також стала ексклюзивом на SWEET.TV. Це найкасовіший ігровий фільм року в Україні. І на цей час наймасштабніший український фільм за кількістю залучених акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів. Майже 3000 людей працювали над фільмом: знімальна група з понад 300 фахівців і не менш як 2500 осіб у масовці.

«Люксембург. Люксембург»

Ще один український фільм, на який чекали глядачі. На момент виходу стрічка показала найкращий старт за результатами першого дня, увійшла до топ-10 найкасовіших українських фільмів часів незалежності.

Головні актори ― брати-близнюки Раміл і Аміл Насірови, учасники реп-гурту «Курган і Agregat», що став відомим у 2014 завдяки вірусному кліпу на пісню «Лове». Це другий повнометражний фільм Антоніо Лукіча. Перший ― «Мої думки тихі» теж був присвячений темі дітей і батьків.

«Аватар: шлях води»

Прем’єра відбулася у грудні 2022 року, а для онлайн-показу фільм став доступний у 2023 році. Фільм зібрав понад $2,3 млрд і в рейтингу найкасовіших стрічок усіх часів поступається лише першій частині та останнім «Месникам».

«Аватар: шлях води» здобув 63 нагороди, з них «Оскар» за «Найкращі візуальні ефекти». Фільм став найприбутковішим блокбастером-2022 і був визнаний найдорожчим проектом усіх часів (бюджет з урахуванням маркетингу – понад $500 млн).

«Барбі»

Історія ляльки-білявки, яка спричинила фурор і тренд на рожевий. Найкасовіша стрічка року (понад $1,44 млрд), найкасовіша комедія, найкасовіший фільм жінки-режисера та інші титули і рекорди. Фільм здобув перемогу у номінації «Найочікуваніший фільм» від Асоціації критиків Голлівуду та премію за найкращий тизер у Golden Trailer Awards. А пісня I just Ken увійшла до багатьох чартів та була номінована на Grammy Awards як найкраща пісня, що написана для візуального медіа.

«Оппенгеймер»

Другий учасник Барбігеймер-батла. Фільм Крістофера Нолана став найкасовішим байопіком в історії та найуспішнішою стрічкою про часи Другої світової війни – понад $950 млн.

Цьому сприяв найзірковіший склад акторів: Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Рамі Малек, Метт Деймон, Кеннет Брана, Флоренс П’ю, Ґері Олдмен. І, звісно, Кілліан Мерфі.

«Місія неможлива: Розплата. Частина перша»

З бюджетом $200 млн — це найдорожчий фільм франшизи, студії Paramount і в кар’єрі Тома Круза. У новому фільмі актор виконав новий трюк — розігнався на мотоциклі та стрибнув у прірву, після чого розкрив парашут. Це найнебезпечніше, що коли-небудь фільмували у цій франшизі. На підготовку до цього кадру пішов рік. Круз навчався мотокросу, зробив 13 тисяч стрибків з мотоциклом, а також здійснив 500 стрибків з парашутом.

«Вартові галактики 3»

Стрічка стала лідером за кількістю використаних гримувальних засобів: 23 000 різних накладок, масок тощо для понад 1000 акторів. Видання The Independent назвало цей фільм «найкращим фільмом Marvel за останні роки». А рецензія Rotten Tomatoes зазначає, що фільм є гарним завершенням трилогії, яке може «надто сильно торкнутися серцевих струн». Тож, без сумнівів, цей фільм вартий уваги.

«Форсаж Х»

Бюджет $340 млн робить фільм найдорожчим у франшизі і найдорожчим фільмом у 2023 році. Він на 70% більший за бюджет 9 частини – $200 млн.

До «родини Форсажу» повернувся Двейн Джонсон. В фільмі можна знову побачити Пола Вокера, який загинув в аварії в 2013 році. Також в епізодичній ролі з’явилася його дочка Мідоу Рейн Вокер.

«Підземелля і дракони: Честь злодіїв»

Четвертий фільм, створений за мотивами цієї гри. У ньому зіграли Кріс Пайн, Мішель Родрігес, Г'ю Ґрант. Мішель Родрігес заради фільму набрала 15 фунтів м’язів. А Г'ю Ґрант нервував як фільм сприймуть фанати гри. Але дарма — стрічка отримала позитивні відгуки.

«Русалонька»

Це 20-й повнометражний римейк від Disney, який базується на анімаційному фільмі. Перший домашній вікенд приніс понад $95,5 млн, що вдвічі більше, ніж заробили деякі відомі стрічки-2023 у прем’єрні дні.

Трейлер «Русалоньки» онлайн здобув найбільшу кількість переглядів серед усіх фільмів Disney ― 104 мільйони лише за першу добу. І не в останню чергу через те, що русалоньку зіграла темношкіра акторка Голлі Бейлі.

Аріель носила 30-дюймові нарощувані локони, на закріплення яких пішло 14 – 15 годин. До речі, загальна вартість зачіски Русалоньки ― понад $150 тисяч.

«Стихії»

27-й фільм Pixar Animation Studios. Фільм створювали 7 років. Він одним з найдорожчих анімаційних фільмів: за оцінками, бюджет склав $200 млн, а витрати на маркетинг ― $100 млн.

На момент виходу «Стихії» отримали звання найоригінальнішої стрічки, створеної під час пандемії. Для анімації використовували ШІ, який допомагав зробити ефекти вогню, води та інших більш природними.

«Людина-павук: Крізь всесвіт»

Над проектом працювала найбільша команда, яка колись створювала мультфільми ― понад 1000 спеціалістів. І намалювали вони 240 персонажів.

Світові касові збори фільму ― $688 млн. Цікаво, що рівень загальних касових зборів першої частини ― $384 млн був досягнутий сиквелом лише за 12 днів. При тривалості в 2 години 20 хвилин (140 хвилин) ― це найдовший американський анімаційний фільм. Він випередив попереднього рекордсмена, Consuming Spirits (2012), на 4 хвилини.

«Вбивці квіткової повні»

Мартін Скорсезе, Роберт Де Ніро, Леонардо Ді Капріо та історія про одне з перших розслідувань ФБР. Кримінальний вестерн був визнаний найдорожчим байопіком з бюджетом $200 млн. А ще фільм вважають головним претендентом на «Оскар», як і виконавицю ключової ролі Лілі Гладстон.

«Привиди у Венеції»

Третій фільм про Еркюля Пуаро від Кеннета Брани, який є і режисером, і виконавцем головної ролі. «Привиди у Венеції» отримали більше позитивних відгуків від критиків, ніж попередні два фільми. Це один з найкоротших фільмів про Пуаро ― 103 хвилини. Прем’єра відбулася у США 15 вересня 2023 року ― до 133-річчя Агати Крісті.

Прем’єри на SWEET.TV: чому їх дивляться саме тут

Прем’єри тут з’являються протягом 2 – 3 місяців після кінотеатрального релізу. Іноді доступні і ранні прем’єри, коли фільм ще йде в кінотеатрах. Фільми на SWEET.TV лише в ліцензійній якості. Без апскейлів та інших хитрощів, на які іноді йдуть не дуже порядні сервіси. Прем’єри на SWEET.TV можна завантажити та увімкнути офлайн. І для цього не треба доплачувати. І це зручно. Бо фільми можна переглядати на ТВ, планшеті, комп’ютері і смартфоні.

Дивитись фільми та серіали зручно на SWEET.TV, адже цей національний онлайн-кінотеатр працює для того, щоб українці завжди мали найкращий контент.