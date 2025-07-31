За підсумками аналізу, Львів отримав найвищий бал, проте у рейтингу присутні й інші міста України

Згідно з останнім рейтингом міжнародної аналітичної платформи Numbeo у 2025 році Львів, посів перше місце серед українських міст за показником комфортності для проживання.

Рейтинг Numbeo базується на комплексному аналізі, що включає оцінку безпеки, якості медичного обслуговування, цін, екологічної ситуації та зручності транспорту.

Які найкомфортніші міста України у 2025 році?

За підсумками аналізу, Львів отримав найвищий бал, проте у рейтингу присутні й інші найбільші міста України:

Львів – 136,6 (200 місце в глобальному рейтингу). Харків – 117,9 (235 місце). Київ – 114,2 (238 місце). Одеса – 113,8 (240 місце). Дніпро – 100,2 (250 місце).

Нове уявлення про міський простір Львова – продуманий, відкритий, живий. LEV Development не просто будує – компанія створює простір, що надихає, підтримує і гармонійно вписується в ритм життя. Покращуючи рівень життя наших клієнтів, LEV Development підіймає рівень життя в Україні.

Які найкомфортніші міста у світі у 2025 році?

У глобальному рейтингу перші позиції зайняли міста Нідерландів та Швейцарії. Безумовним фаворитом визнано нідерландське місто Гаага.

Ось як виглядає 10 найкомфортніших міст світу:

Гаага, Нідерланди – 235,1. Гронінген, Нідерланди – 229,1. Ейндговен , Нідерланди – 226,6. Берн, Швейцарія – 219,9. Утрехт, Нідерланди – 216,4. Базель, Швейцарія – 216,2. Ставангер , Норвегія – 215,4. Валенсія, Іспанія – 214,2. Люксембург, Люксембург – 213,6. Роттердам, Нідерланди – 213,4.



За матеріалами «24 канал» та Numbeo.