Англійський гумор є особливим, часом саркастичним, часом чорним. Пропонуємо кілька британських комедій на будь-який смак.

«Сенс життя за Монті Пайтоном»

Monty Python's The Meaning of Life, 1983

Коли йдеться про британські комедії, то не можна не згадати про картини комік-групи Monty Python: перша з них вийшла на екрани 1971 року, а остання – власне, «Зміст життя за Монті Пайтоном», – 1983-го. У цій роботі немає однієї сюжетної лінії, скоріше це набір із сатиричних скетчів, які є міркуваннями на відверті теми. Як і все у цієї групи, з якою починав режисер Террі Гільям.

«Зомбі на ім'я Шон»

Shaun of the Dead, 2004

Життя Шона схоже на нескінченний, сумний сон: нудна робота, побутові чвари, сварки з подругою, проблеми з мамою. Єдиною віддушиною нашого героя є місцевий паб. Проте його життя змінюється, коли мерці встають з могил. Раптом виявляється, що спинити цю зомбі-епідемію може тільки Шон. Наш супергерой має врятувати не тільки людство, але і свою колекцію грамплатівок. Поставив цю всю смішну зомбі-історію Едгар Райт, а головну роль зіграв Саймон Пегг.

«Чумові боти»

Kinky Boots, 2005

Сімейний бізнес Прайс колись процвітав, а коли його очолив хронічний невдаха Чарлі Прайс, справи пішли зовсім погано. За короткий час Чарлі довів взуттєву фабрику до банкрутства, і врятувати тепер підприємство може лише диво. Якось на порозі офісу Прайса з'являється екстравагантний трансвестит Саймон на прізвисько Лола, який працює в нічному кабаре. Фабрика Прайса зараз єдине місце, де Лола може замовити рожеві чоботи на великій платформі. Партія дивного взуття має бути випущена в найкоротший термін і у великій кількості, а отже, є надія на реальний порятунок бізнесу.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Рок-хвиля»

The Boat That Rocked, 2009

Свого часу цей фільм наробив чимало галасу серед меломанів. Його дія починається 1966 року, під час розквіту британської поп- та рок-музики. Однак влада не визнає новомодне явище, і державні радіостанції ігнорують прогресивних виконавців. Тому шанувальникам рок-н-ролу доводиться вести піратський ефір із радіорубки іржавого траулера посеред Ла-Маншу.

Режисер Річард Кертіс розповів історію про бунтарів, яким подобається секс, наркотики і рок-н-рол і не подобається стан справ у радіоефірі.

«Сім психопатів»

Seven Psychopaths, 2012

У сценариств Марті – творча криза. Він намагається видушити із себе сценарій нового фільму, основою якого стала газетна стаття. Марті потрібні сильні враження. І вони не забарились. Його друг, безробітний актор Біллі, займається викраденням собак, потім повертає вихованців господарям, за що отримує винагороду. Якось Біллі за допомогою дивного хлопця на ім'я Ганс примудряється вкрасти улюбленого пса одного дуже крутого гангстера. За іронією долі Марті виявляється причетним до цієї справи. Щоб хоч якось урятуватися від праведного гніву божевільного мафіозі, трійця разом із волохатим ши-тцу вирішує провести деякий час у пустелі.

Режисер «Семи психопатів» Мартін Макдонах відомий завдяки таким фільмам як «Залягти на дно в Брюгге», «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі», «Банші Інішерина».

«Леді у фургоні»

The Lady in the Van, 2015

Екранізація автобіографічної п'єси драматурга Алана Беннета. Історія, заснована на реальних подіях, розповідає про ексцентричну бездомну жінку, яка живе у старому фургоні біля будинку письменника. Вона обіцяла не затримуватися біля його ганку більше трьох місяців, проте прожила під вікнами Беннета 15 років і стала справжньою пам'яткою в жовтенькому мінівені. Головну роль виконала чудова Меггі Сміт, знана як професорка Макґонеґел із фільмів про Гаррі Поттера.

«Дивіться, як вони біжать»

See How They Run, 2022, на головному фото

У Лондоні 1950-х з успіхом йде п'єса Агати Крісті «Мишоловка». Голлівудський режисер має намір адаптувати її для кіно, але плани порушує його насильницька смерть. За розслідування беруться досвідчений інспектор Стоппард та енергійна констеблька-новобранка Стокер. Детективний дует повинен розібратися з безліччю підозрюваних, а в трупі кожен приховує секрети. Фільм робить реверанс на користь естетики Веса Андерсона, і дивитися на нього – чисте задоволення.

«Кохання за викликом»

Good Luck to You, Leo Grande, 2022

Все життя Ненсі пропрацювала вчителькою релігійної освіти. Овдовівши вона зрозуміла, що деякі знання пройшли повз неї. Вона геть не розуміється на сексі і з усього різноманіття відчуттів не пізнала майже нічого.

Аби усунути прогалину в знаннях, жінка викликає красунчика Лео Гранде. Зустрічі у готельному номері мають стати регулярними, бо за один урок всього не надолужити. Головні ролі у фільмі виконали Емма Томпсон («Розум і почуття», «Реальна любов», франшиза «Гаррі Поттер») та Деріл МакКормак (серіали «Гострі картузи», «Колесо часу»). Режисеркою фільму виступила Софі Гайд («Тварини»).

Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі «Санденс» у 2022 році. Фільм приніс своїм авторам номінації на премію BAFTA та «Золотий глобус» для Емми Томпсон. Фільм водночас смішний, драматичний та трохи сентиментальний.