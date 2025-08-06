6 серпня голлівудська акторка українського походження Віра Фарміґа святкує 52 роки. Вона побудувала успішну карʼєру в Голлівуді, однак неодноразово нагадувала про своє українське коріння, а після нападу Росії на Україну зайняла активну проукраїнську позицію й чи не на кожному публічному заході привертає увагу до війни.

ZAXID.NET пропонує добірку різнопланових ролей акторки, які дозволять познайомитись із нею ближче.

«Закляття» (2013)

Дія картини розгортається в 70-х роках в штаті Род-Айленд. Роджер і Керолін Перон – щаслива родина, яка виховує пʼятьох доньок. Сімʼя переїжджає в новий великий будинок, однак майже одразу після переїзду в новому житлі починають відбуватися дивні речі: дивні скрипи й грюкання, переміщення предметів і багато іншого. Спочатку Роджер і його дружина намагаються знайти хоч якесь логічне пояснення всього, що відбувається. Однак після того, як на тілі Керолін стали зʼявлятися синці, подружжя вирішує звернутися до фахівців з дослідження паранормальних явищ, одну з яких зіграла Віра Фарміга.

«Відступники» (2006)

Фільм Мартіна Скорсезе, що розповідає про Коліна Саллівана (Метт Деймон) і Біллі Костігана (Леонардо Ді Капріо), які склали успішні іспити в поліцейській академії. Коліна ще в дитинстві взяв під крило кримінальний авторитет Френк Костелло, щоб в майбутньому мати свою людину в поліції. А Костіган – хлопець ірландського походження, у якого серед родичів багато тих, хто не дружить із законом. Салліван був призначений у відділ спеціальних розслідувань, а для Костігана єдиний шанс стати поліцейським – працювати під прикриттям в угрупованні Френка Костелло. Тепер мета кожного з них – виявити «крота». Віра Фарміга зіграла роль кримінальної психологині, яка починає романтичні стосунки з Салліваном і має спостерігати за психічним станом Костігана.

«Хлопчик у смугастій піжамі» (2008)

Фільм розповідає про 8-річного сина посадовця нацистської Німеччини. Бруно живе своє щасливе дитинство, доки його сімʼя не переїжджає ближче до концтабору в Аушвіці. Бруно думає, що люди в таборі затіяли гру – живуть за огорожею, грають в номери і пускають темний дим з труби. Одного дня він починає таємно дружити із однолітком Шмулем, який живе за колючим дротом у концтаборі. Віра Фарміга зіграла роль матері Бруно.

«Вище неба» (2009)

Раян Бінгем має багатство і впливові звʼязки, але не має родини. Його дозвілля заповнене або роботою, або тимчасовими звʼязками з жінками, чиїх імен він навіть не памʼятає. Переліт за перельотом, якими сповнене життя головного героя, допомагають йому досягти карʼєрних висот, але позбавляють щирості і проникливості в спілкуванні з оточуючими. Але після знайомства з Алекс, яку грає Віра Фарміґа, доводиться переосмислити своє життя. За цей фільм Фарміга отримала номінацію на «Оскар».

«Мотель Бейтсів» (2013-2017)

Серіал розповідає про матір із сином, які переїжджають до маленького містечка Затока Білої Сосни, аби розпочати життя після трагічної загибелі батька. Вони купили мотель і почали налагоджувати новий бізнес. Однак упродовж серіалу починають виринати таємниці родини, які непокоять усіх містян. Серіал є передісторією культового фільму Альфреда Гічкока «Психо», і Віра Фарміга в цьому грає роль Норми Бейтс – матері Нормана Бейтса.

«Пасажир» (2018)

Майкл МакКоллі – звичайний робітник, що має сімʼю і дім у селі. Під час чергової поїздки на роботу, в купе поїзда до чоловіка підсідає невідома жінка, яка пропонує йому вирішити задачу, за яку він може отримати багато грошей. Спокушений винагородою, допитливий Майкл збирається вирішити загадку, але виявляється втягнутий в темні справи зловмисників. Віра Фарміга зіграла роль загадкової жінки в потязі Джоанни.