Вони вміють зачаровувати, маніпулювати й обманювати, але роблять це так майстерно, що ми не можемо відвести погляду. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про шахраїв та аферистів, які грають не лише з грошима, а й з нашою довірою.

«Аферистка» (2020)

I Care a Lot

Марла побудувала свій прибутковий бізнес на афері – вона отримує право доглядати за літніми людьми, але натомість продає їхнє майно. Але цього разу аферистка помиляється в розрахунках: Дженніфер Пітерсон виявляється не тією людиною, яку їй слід було обманювати. У неї дуже впливові друзі, здатні завдати Марлі справжнього клопоту.

«Серцеїдки» (2001)

Heartbreakers

Макс і Пейдж Коннерс – мама й донька, а за сумісництвом – шахрайки, які розводять чоловіків на гроші. За задумом, Макс одружується з заможним чоловіком, а її донька схиляє його до зради. Під час розлучення Макс вимагає від чоловіка матеріальної компенсації. Одного разу їхні плани руйнує справжнє кохання.

«Впіймай мене, якщо зможеш» (2002)

Catch Me if You Can

У 60-х роках талановитий авантюрист Френк Ебігнейл через скрутне становище після розлучення батьків вирішує розбагатіти, чого б йому це не вартувало. Хлопець легко знаходив довіру у чесних громадян, а їх матеріальний стан був основним його доходом. Завдяки підробці документів він кілька років маскувався під працівника авіакомпанії, доки на нього не вийшов працівник ФБР.

«Одинадцять друзів Оушена» (2001)

Ocean’s Eleven

Денні Оушен – відомий шахрай, який планує пограбувати цілу мережу казино в Лас-Вегасі. Це дозволить йому заробити 150 мільйонів доларів. Для афери він знаходить десять унікальних фахівців, яким немає рівних у різних галузях: один знає все про вибухівку, інший може непомітно витягнути гаманець у найбільш пильного перехожого, а хтось неймовірно гнучкий. Всіх їх чекає головне пограбування в життя. Варті уваги також і продовження цього фільму – «Дванадцять друзів Оушена» та «Тринадцять друзів Оушена».

«8 подруг Оушена»

Ocean's 8

Деббі Оушен (сестра вже відомого нам Денні Оушена) умовно-достроково виходить із в’язниці, в якій перебувала за шахрайство. Втім змінювати своє життя вона не планує, навпаки – вона шукає компаньйонок, які допоможуть їй вкрасти коштовності та розбагатіти. Умовити подруг і знайомих з кримінального світу було не складно, оскільки на кону була шалено велика сума. Разом вони починають ретельну підготовку до пограбування, в якому продумують до дрібниць кожен свій крок.

«Американська афера» (2013)

American Hustle

Спецоперація ФБР з викриття аферистів обертається масштабною роботою в напрямку корумпованих політиків. Щоб схема працювала, спецслужби вербують кредитних шахраїв. Пара закоханих, яку грають Крістіан Бейл та Емі Адамс, потрапляють у пастку спецагента, який приходить із «контрольною закупівлею». Після цього він шантажує парочку, змушуючи співпрацювати.

«Ілюзіоніст» (2006)

The Illusionist

На початку XX ст. мешканці Відня шаленіють від вистав ілюзіоніста Айзенхайма. Він настільки витончено демонструє мистецтво ілюзії, що багато людей починають думати, що він має магічні здібності. Насправді ж Айзенхайм всього лише фокусник, який з раннього дитинства намагався осягнути всі навички ілюзіоністів. Він закоханий у герцогиню Софі, однак різне соціальне становище не дозволяє їм бути разом. Намагаючись возз'єднатися з коханою, Айзенхайму потрібно здійснити наймасштабніший фокус.

«Несусвітні шахраї» (1988)

Dirty Rotten Scoundrels

Лоуренс Джеймісон – шахрай, який ошукує людей на французькій Рив’єрі. Він одягає різні маски, прикидаючись то сенатором, то представником знатної родини. Йому вдається заручитися підтримкою «клієнток» і змусити їх добровільно позбутися чималих грошей. Несподівано Лоуренс стикається з конкурентом Фредді Бенсон.

«Ілюзія обману» (2013)

Now You See Me

Фільм розповідає про банду професійних фокусників, які під час своїх виступів провертають зухвалі пограбування банків. Через деякий час до справи підключається ФБР, але викрити майстрів ілюзії виявляється зовсім не так просто.