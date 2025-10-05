Багато років політика вважалася суто чоловічою справою, втім успіх жінок, які в останні десятиліття очолюють уряди провідних країн, спростовують ці стереотипи. ZAXID.NET пропонує добірку серіалів про успішних лідерок у політиці, які надихнуть на власні звершення.

«Режим» (2024)

The Regime

У центрі сюжету – канцлерка вигаданої європейської держави Олена Вернем, яка тривалий час не виходила з палацу і почала втрачати звʼязок із реальністю. Намагаючись утримати владу під час народних заворушень, вона просить допомоги військових, зокрема капрала Герберта Зубака. У міру того, як зростає вплив капрала на канцлерку, спроби головної героїні утримати владу стають дедалі менш ефективними.

«Блакитні очі» (2015)

Blue Eyes

Елін Хаммар – молода та ідеалістична державна службовиця, яка працює в Міністерстві юстиції. Робота Елін полягає в аналізі потенційних загроз національній безпеці та демократичним цінностям. Однак вона стає дедалі більш стурбованою, коли виявляє зв'язки між партією «Швеція понад усе» з екстремістськими угрупованнями. Поступово Елін опиняється в павутинні політичних інтриг, корупції та маніпуляцій.

«Уряд» (2010)

Borgen

Данська політична драма, яка заглиблюється у світ влади, компромісів та особистих жертв на прикладі премʼєр-міністерки Данії. У центрі сюжету Біргітте Нюборг – принципова лідерка невеликої «Партії поміркованих», яка несподівано стає першою жінкою премʼєр-міністеркою Данії. Серіал детально показує щоденні виклики, з якими стикається Нюборг.

«Віцепрезидентка» (2012)

Veep

Політичний сатиричний телесеріал, що розповідає про життя Селіни Майєр – вигаданої віцепрезидентки США. Майєр, мандрує складним світом американської політики, долаючи різні кризи, скандали та виклики на своєму шляху.