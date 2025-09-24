Успіх фільму «Голий пістолет» у 2025 році додав кар’єрі відомого голлівудського актора Ліама Нісона нової хвилі популярності. На його рахунку чимало не менш успішних ролей, які характеризують його як різнопланового актора, здатного втілити на екрані будь-який задум режисера.

ZAXID.NET пропонує добірку найкращих ролей Ліама Нісона, які познайомлять вас із ним ще ближче.

«Список Шиндлера» (1993)

Schindler’s List

Історична драма про події початку Другої світової війни. Фільм розповідає про вдале комерційне рішення німецького бізнесмена Оскара Шиндлера (Ліам Нісон), що врятувало життя тисячі євреїв. Шиндлер приїхав до Кракова з наміром відкрити своє виробництво. Він взяв на роботу євреїв, зігнаних у гетто, і таким чином врятував їх від смерті.

«Людина пітьми» (1990)

Darkman

Пейтон Вестлейк, якого грає Нісон, – учений, який відкрив спосіб виробництва синтетичної шкіри. Це може стати революцією у пересадці шкіри, однак синтетична шкіра погіршується після 99 хвилин під впливом світла. Лиходій Роберт Дюрант і його люди проникають до лабораторії вченого за документом, в якому вказаний компромат на місцевого бізнесмена в корупції. Ґанґстери підривають лабораторію, а Пейтон дивом залишається живим і починає мститися.

«Невідомий» (2011)

Unknown

Мартін Гарріс (Ліам Нісон) прибуває в Берлін на міжнародний форум з біотехнологій. Під час поїздки в таксі він потрапляє в аварію і впадає в кому. За чотири дні в лікарні він частково втрачає пам’ять і шукає свідків, які можуть підтвердити його особистість. У готелі він зустрічається з дружиною, яку супроводжує чоловік, що видає себе за вченого. Мартін Гарріс вирішує самостійно провести розслідування про те, ким він є.

«Сірий» (2012)

The Grey

Літак, який перевозив працівників нафтової компанії, зазнає аварії на снігових просторах Аляски. Декільком щасливчикам вдається вижити, проте їхнє життя все ще в небезпеці. Незабаром до місця катастрофи прибуває зграя голодних вовків. Щоб вижити, людям доведеться вирушити у важку дорогу, а також вступити в бій з хижаками. Ліам Нісон зіграв одного із пасажирів літака, які вижили.

«Прогулянка серед могил» (2014)

A Walk Among the Tombstones

Метт Скаддер (Ліам Нісон) називає себе детективом без ліцензії і за скромний гонорар веде напівлегальні розслідування. На початку 90-х Скаддер був справжнім копом, але йому довелось завершити кар’єру після інциденту з вбивством двох злочинців. Через багато років йому доведеться відновити свою діяльність після того, як на нього виходить наркодилер Кенні Крісто, молоду дружину якого викрали, а потім вбили невідомі.

«Мовчання» (2016)

Silence

Отці Себастьян Родрігес і Франциско Гаррпе їдуть в японську глушину, щоб знайти свого зниклого наставника отця Феррейру (Нісон) і допомогти місцевим християнам, які зазнають переслідувань через віру. Подолавши важкий шлях, вони знаходять християнську церкву в смердючих катакомбах, а карателі страчують усіх, хто не хоче відмовитись від віри. Родрігес дає собі слово дістатися до головного інквізитора і будь-що розшукати Феррейру, який, за чутками, теж зрадив свою віру.

«Кінсі» (2004)

Kinsey

Фільм заснований на реальних подіях та розповідає про знаменитого біолога і сексолога Альфреда Кінсі, якого грає Нісон. Він виявляв величезний інтерес до сексуальності як сфери людської поведінки. Вважаючи, що більшість встановлених фактів про сексуальність людини не мали наукових доказів, Кінсі провів низку інтерв’ю з людьми з усіх верств суспільства. Результати опитування глибоко вразили всю Америку.