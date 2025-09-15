Цьогоріч перше місце знову посів Чернівецький ліцей №1

За результатами національного мультипредметного тесту оприлюднили рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя. Перше місце вже два роки поспіль посідає Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради. Цей же заклад також увійшов у топ-100 шкіл України, зайнявши там 26 місце, піднявшись на дві позиції вгору у порівнянні з 2024 роком.

Рейтинг шкіл уклав сайт «Education.ua» на основі результатів НМТ 2025 року, взятими з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. За результатами національного мультипредметного тесту перше місце посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який також очолив рейтинг у 2024 і 2023 роках. На другому місці цього року – Чернівецький приватний ліцей «Юнік», а на третьому – Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради. Із рейтингом шкіл Чернівців 2024 року можна ознайомитись тут.

Рейтинг шкіл Чернівців 2025:

1. Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради – 165,27

2. Чернівецький приватний ліцей «Юнік» – 158,46

3. Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міської ради – 157,40

4. Чернівецький ліцей №8 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міської ради – 155,29

5. Чернівецький ліцей №7 Чернівецької міської ради – 154,17

6. Чернівецький ліцей №5 «Оріяна» Чернівецької міської ради – 153,40

7. Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж» Чернівецької міської ради – 151,45

8. Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради – 150,89

9. Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міської ради – 150,85

10. Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міської ради – 149,10

11. Чернівецький ліцей №13 Чернівецької міської ради – 147,26

12. Чернівецький ліцей №22 імені Антона Кохановського Чернівецької міської ради – 146,54

13. Приватний заклад Чернівецький ліцей Соломон – 146,48

14. Чернівецький ліцей №14 Чернівецької міської ради – 144,89

15. Чернівецький ліцей №10 Чернівецької міської ради – 144,66

16. Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» – 140,21

17. Чернівецький філософсько-правовий ліцей №2 Чернівецької міської ради – 140,18

18. Чернівецький ліцей №17 «Успіх» Чернівецької міської ради – 140,11

19. Чернівецький ліцей №20 Чернівецької міської ради – 139,66

20. Чернівецький ліцей №15 Освітні ресурси та технологічний тренінг з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міської ради – 139,48

21. Чернівецький ліцей №18 Чернівецької міської ради – 139,05

22. Чернівецький ліцей №12 Ювілейний Чернівецької міської ради – 135,31

23. Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міської ради – 136,00

24. Чернівецький ліцей №19 ім. О. Кобилянської Чернівецької міської ради – 134,38

25. Чернівецький ліцей №6 імені Олександра Доброго Чернівецької міської ради – 132,76

26. Чернівецький ліцей №21 Чернівецької міської ради – 132,02

27. Чернівецький військово-спортивний ліцей Чернівецької міської ради – 123,76

28. Чернівецька гімназія №18 Чернівецької міської ради – 94,81.