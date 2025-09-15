Найкращі і найгірші школи Чернівців 2025 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
За результатами національного мультипредметного тесту оприлюднили рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя. Перше місце вже два роки поспіль посідає Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради. Цей же заклад також увійшов у топ-100 шкіл України, зайнявши там 26 місце, піднявшись на дві позиції вгору у порівнянні з 2024 роком.
Рейтинг шкіл уклав сайт «Education.ua» на основі результатів НМТ 2025 року, взятими з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. За результатами національного мультипредметного тесту перше місце посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який також очолив рейтинг у 2024 і 2023 роках. На другому місці цього року – Чернівецький приватний ліцей «Юнік», а на третьому – Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради. Із рейтингом шкіл Чернівців 2024 року можна ознайомитись тут.
Рейтинг шкіл Чернівців 2025:
1. Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради – 165,27
2. Чернівецький приватний ліцей «Юнік» – 158,46
3. Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міської ради – 157,40
4. Чернівецький ліцей №8 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міської ради – 155,29
5. Чернівецький ліцей №7 Чернівецької міської ради – 154,17
6. Чернівецький ліцей №5 «Оріяна» Чернівецької міської ради – 153,40
7. Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж» Чернівецької міської ради – 151,45
8. Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради – 150,89
9. Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міської ради – 150,85
10. Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міської ради – 149,10
11. Чернівецький ліцей №13 Чернівецької міської ради – 147,26
12. Чернівецький ліцей №22 імені Антона Кохановського Чернівецької міської ради – 146,54
13. Приватний заклад Чернівецький ліцей Соломон – 146,48
14. Чернівецький ліцей №14 Чернівецької міської ради – 144,89
15. Чернівецький ліцей №10 Чернівецької міської ради – 144,66
16. Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» – 140,21
17. Чернівецький філософсько-правовий ліцей №2 Чернівецької міської ради – 140,18
18. Чернівецький ліцей №17 «Успіх» Чернівецької міської ради – 140,11
19. Чернівецький ліцей №20 Чернівецької міської ради – 139,66
20. Чернівецький ліцей №15 Освітні ресурси та технологічний тренінг з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міської ради – 139,48
21. Чернівецький ліцей №18 Чернівецької міської ради – 139,05
22. Чернівецький ліцей №12 Ювілейний Чернівецької міської ради – 135,31
23. Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міської ради – 136,00
24. Чернівецький ліцей №19 ім. О. Кобилянської Чернівецької міської ради – 134,38
25. Чернівецький ліцей №6 імені Олександра Доброго Чернівецької міської ради – 132,76
26. Чернівецький ліцей №21 Чернівецької міської ради – 132,02
27. Чернівецький військово-спортивний ліцей Чернівецької міської ради – 123,76
28. Чернівецька гімназія №18 Чернівецької міської ради – 94,81.