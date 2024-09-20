Перше місце в рейтингу посів Чернівецький ліцей № 7

За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців 2024 року. Перше місце посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який також очолив рейтинг в 2023 році. Цей навчальний заклад увійшов в Топ-200 шкіл України. В цьому рейтингу він посів 28 місце.

На другому місці цього року – Чернівецький ліцей №7, а на третьому – Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради.

На порталі «Освіта.ua» зауважили, що цьогорічні рейтинги можуть суттєво відрізнятися від попередніх, адже учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.

Рейтинг шкіл Чернівців

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».