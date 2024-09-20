Найкращі і найгірші школи Чернівців 2024 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців 2024 року. Перше місце посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який також очолив рейтинг в 2023 році. Цей навчальний заклад увійшов в Топ-200 шкіл України. В цьому рейтингу він посів 28 місце.
На другому місці цього року – Чернівецький ліцей №7, а на третьому – Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради.
На порталі «Освіта.ua» зауважили, що цьогорічні рейтинги можуть суттєво відрізнятися від попередніх, адже учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
Рейтинг шкіл Чернівців
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради
|1
|28
|142.9
|167.1
|59/232
|100
|Чернівецький ліцей № 7 Чернівецької міськради
|2
|103
|137.6
|161
|55/216
|100
|Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міськради
|3
|135
|136.4
|159.4
|65/248
|99
|Чернівецький ліцей № 5 "Оріяна" Чернівецької міськради
|4
|308
|132.4
|154.7
|65/260
|99
|Чернівецький багатопрофільний ліцей № 4 Чернівецької міськради
|5
|377
|131.6
|153.9
|55/216
|100
|Чернівецький ліцей № 8 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради
|6
|466
|130.6
|153
|45/172
|100
|Чернівецький ліцей № 15 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міськради
|7
|523
|130
|152.6
|20/76
|99
|Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж" Чернівецької міськради
|8
|599
|129.2
|151.2
|50/200
|99
|Чернівецький ліцей №10 Чернівецької міськради
|9
|674
|128.3
|150.3
|37/144
|99
|Чернівецький ліцей № 13 Чернівецької міськради
|10
|700
|128.1
|149.7
|63/248
|98
|Чернівецька гімназія № 13 Чернівецької міськради
|11
|943
|126.4
|148.6
|5/20
|100
|Чернівецький ліцей № 19 ім. О.Кобилянської Чернівецької міськради
|12
|1255
|124.6
|145.8
|50/196
|99
|Новокаховський приладобудівний фаховий коледж
|13
|1552
|123.1
|144.7
|9/28
|100
|Чернівецький ліцей № 16 ім. Ю.Федьковича Чернівецької міськради
|14
|1695
|122.5
|143.5
|42/160
|99
|Чернівецький ліцей № 3 медичного профілю Чернівецької міськради
|15
|1764
|122.2
|142.9
|63/248
|96
|ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»
|16
|1799
|122.1
|140.3
|236/900
|98
|Чернівецький ліцей № 17 "Успіх" Чернівецької міськради
|17
|2031
|121.2
|142
|37/144
|97
|Чернівецький ліцей №14 Чернівецької міськради
|18
|2145
|120.7
|141.3
|47/180
|97
|Чернівецький ліцей № 18 Чернівецької міськради
|19
|2226
|120.4
|140.9
|53/212
|97
|Чернівецький ліцей № 20 Чернівецької міськради
|20
|2286
|120.2
|140.6
|55/216
|97
|Чернівецький ліцей № 12 "Ювілейний" Чернівецької міськради
|21
|2367
|119.9
|140.4
|47/188
|97
|Чернівецький політехнічний фаховий коледж
|22
|2387
|119.8
|140.2
|55/212
|100
|Чернівецький ліцей № 22 імені Антона Кохановського Чернівецької міськради
|23
|2487
|119.4
|139.9
|43/172
|96
|Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей"
|24
|2513
|119.4
|139.1
|92/348
|97
|Чернівецький філософсько-правовий ліцей № 2 Чернівецької міськради
|25
|2641
|119
|139.5
|35/132
|98
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний машинобудівний ліцей"
|26
|3667
|115.8
|136.2
|11/28
|100
|Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
|27
|3687
|115.8
|134.6
|117/456
|96
|Чернівецький індустріальний фаховий коледж
|28
|4288
|114
|133
|83/316
|96
|Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права
|29
|4339
|113.9
|133
|74/276
|96
|ТОВ "Чернівецький приватний ліцей "Юнік"
|30
|4490
|113.4
|133.4
|5/20
|95
|Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці
|31
|4879
|112.2
|131.9
|10/24
|96
|Чернівецький медичний фаховий коледж
|32
|4936
|112
|130.4
|106/396
|94
|Фаховий коледж Буковинського державного медичного університету
|33
|4967
|112
|131.2
|40/160
|98
|ВСП "Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"
|34
|5256
|111.1
|130.2
|34/128
|95
|Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну
|35
|5392
|110.7
|129.3
|73/272
|94
|Комунальний заклад "Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича"
|36
|5412
|110.6
|129.4
|57/220
|95
|Чернівецький фаховий коледж бізнесу та харчових технологій
|37
|5470
|110.4
|129.7
|19/68
|97
|Чернівецький ліцей № 6 імені Олександра Доброго Чернівецької міськради
|38
|5713
|109.6
|128.7
|21/80
|93
|Чернівецький фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"
|39
|5730
|109.6
|128.1
|61/240
|95
|Чернівецький ліцей № 21 Чернівецької міськради
|40
|5897
|109
|127.8
|37/144
|93
|Чернівецький транспортний фаховий коледж
|41
|6016
|108.6
|127.4
|30/112
|96
|Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет"
|42
|6035
|108.6
|127.4
|21/84
|95
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту"
|43
|6541
|106.5
|125.3
|6/24
|96
|Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно - економічного університету
|44
|7030
|103.9
|122
|25/88
|90
|Чернівецький військово-спортивний ліцей Чернівецької міськради
|45
|7093
|103.5
|121.1
|50/192
|90
|Чернівецька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА"
|46
|7361
|101.5
|119.1
|28/112
|88
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу"
|47
|7468
|100.7
|118.2
|21/68
|91
|Вище професійне училище № 3 м. Чернівці
|48
|7585
|99.1
|116.5
|13/48
|90
|Професійно-технічне училище №8
|49
|7664
|98
|115.2
|7/20
|85
|Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки
|50
|7686
|97.7
|114.8
|12/44
|84
|Державний навчальний заклад "Костянтинівське вище професійне училище"
|51
|7829
|94
|110.5
|6/16
|88