Перше місце в рейтингу посів Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка

За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя 2024 року. Перше місце посів Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка, який очолював рейтинг і в 2023 році. Ця школа також увійшла у топ-200 шкіл України, зайнявши там 46 місце.

На другому місці цього року – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, на третьому – Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука».

Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.

«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.