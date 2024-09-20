Найкращі і найгірші школи Тернополя 2024 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя 2024 року. Перше місце посів Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка, який очолював рейтинг і в 2023 році. Ця школа також увійшла у топ-200 шкіл України, зайнявши там 46 місце.
На другому місці цього року – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, на третьому – Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука».
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міськради
|1
|46
|141
|163.9
|114/452
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|2
|82
|138.8
|162.1
|75/296
|100
|Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|3
|116
|136.9
|160.2
|51/204
|100
|Тернопільський НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - медичний ліцей №15 імені Лесі Українки" Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|4
|254
|133.3
|156.1
|44/176
|99
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|5
|313
|132.4
|154.9
|48/192
|98
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|6
|404
|131.3
|153.6
|52/204
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|7
|427
|131.1
|153.6
|35/136
|99
|Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|8
|429
|131
|153.6
|36/140
|97
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|9
|434
|131
|153.4
|45/180
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №18 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|10
|504
|130.2
|152.7
|31/124
|99
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|11
|535
|129.9
|152.2
|37/148
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|12
|620
|128.9
|151.2
|29/112
|100
|Тернопільський класичний ліцей Тернопільської міськради
|13
|824
|127
|148.3
|77/300
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|14
|900
|126.6
|148.3
|41/160
|99
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 імені володимира вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|15
|905
|126.6
|148.4
|37/136
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|16
|990
|126.1
|147.7
|40/152
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|17
|1008
|126
|147.3
|61/236
|99
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|18
|1023
|125.9
|147.5
|40/156
|99
|Тернопільський НВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого" Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|19
|1027
|125.9
|147.7
|23/92
|98
|Тернопільський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич" Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|20
|1149
|125.1
|146.5
|46/180
|98
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|21
|1371
|124
|145.3
|37/144
|99
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №24 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|22
|1503
|123.3
|144.4
|44/176
|98
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|23
|1521
|123.2
|144.5
|34/136
|99
|Тернопільський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2" Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|24
|1598
|122.9
|144.1
|34/132
|98
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №28 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|25
|1609
|122.9
|143.7
|58/228
|98
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|26
|1762
|122.2
|143.4
|27/108
|98
|Тернопільський ліцей №21 - спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|27
|2025
|121.2
|142
|41/164
|98
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|28
|2084
|120.9
|141.8
|34/120
|99
|Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола
|29
|2650
|118.9
|136.4
|249/972
|96
|ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»
|30
|2718
|118.7
|135
|333/1292
|97
|ВСП "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя"
|31
|3048
|117.7
|134.9
|283/988
|97
|Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької
|32
|3707
|115.7
|135.5
|44/176
|97
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|33
|3956
|115
|134.8
|34/132
|96
|Тернопільський кооперативний фаховий коледж
|34
|4104
|114.6
|133.9
|69/268
|97
|Тернопільський академічний ліцей «генезис» Тернопільської міськради
|35
|4910
|112.1
|131.2
|52/208
|94
|Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж»
|36
|4933
|112.1
|130.9
|73/272
|96
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму"
|37
|5691
|109.7
|128.6
|36/136
|96
|Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі
|38
|6210
|107.9
|126.2
|57/220
|93
|Державний навчальний заклад "Тернопільський центр професійно-технічної освіти"
|39
|7038
|103.8
|121.8
|44/128
|95
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі"
|40
|7052
|103.7
|121.8
|19/60
|95
|Державний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну"
|41
|7600
|98.7
|115.9
|22/72
|90
|Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука
|42
|7683
|97.7
|114.4
|60/204
|88
|Новокаховський професійний електротехнічний ліцей
|43
|7899
|86.5
|101.7
|4/16
|81