Найкращі і найгірші школи Ужгорода 2024 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
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За результатами Національного мультипредметного тестування сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Ужгорода 2024 року. У ньому представлені 28 закладів середньої освіти обласного центру Закарпаття.
Перше місце у рейтингу кращих шкіл міста посів Ужгородський ліцей імені Августина Волошина, який у 2023 році був на другому місці. Проте освітній заклад не увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України. За підсумками національного мультипредметного тесту він зайняв 206 місце. На другому місці – Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка, який у 2023 році був першим. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 226 місце. Третім в Ужгороді є Науковий ліцей Закарпатської обласної ради (п’яте місце в місті у 2023 році і 402 – у загальному рейтингу шкіл України).
Найгіршими результати мультипредметного тесту були в Академії культури i мистецтв Закарпатської обласної ради, ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» та в Ужгородському вищому комерційному училищі Державного торговельно-економічного університету.
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
Рейтинг шкіл Ужгорода
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|1
|206
|134.4
|156.3
|111/444
|99
|Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|2
|207
|134.4
|156.8
|80/320
|99
|Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради
|3
|402
|131.3
|152.4
|132/524
|99
|ТОВ "Приватний ліцей "Гірчичне зерно"
|4
|479
|130.5
|153.3
|14/56
|100
|Ужгородський ліцей "Лідер" Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|5
|502
|130.2
|152.4
|53/212
|99
|Ужгородський ліцей № 3 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|6
|718
|127.9
|149.8
|49/192
|99
|Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|7
|924
|126.5
|148.1
|42/168
|98
|Ужгородський ліцей імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|8
|1079
|125.5
|146.8
|54/208
|99
|Ужгородський ліцей № 5 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|9
|1178
|124.9
|145.7
|84/336
|98
|Ужгородський ліцей «Інтелект» Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|10
|1413
|123.8
|145.3
|26/92
|98
|Ужгородський мистецький ліцей "Перспектива" Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|11
|1606
|122.9
|143.6
|62/248
|99
|Ужгородський ліцей імені Дойко Габора Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|12
|2304
|120.1
|141.1
|14/48
|100
|Ужгородський ліцей № 4 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|13
|2407
|119.8
|140.6
|23/92
|98
|Ужгородський ліцей № 12 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|14
|2709
|118.7
|138.8
|59/224
|97
|Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет"
|15
|3152
|117.4
|135.4
|193/740
|97
|Ужгородський ліцей № 9 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|16
|3886
|115.2
|135.1
|28/104
|93
|Комунальний заклад «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є Задора» Закарпатської обласної ради
|17
|4107
|114.6
|134.2
|43/172
|97
|Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв
|18
|4649
|112.9
|132.1
|51/200
|95
|Ужгородський ліцей №8 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|19
|4848
|112.3
|131.1
|72/272
|93
|НВК "Гармонія" Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|20
|4927
|112.1
|131.7
|10/40
|95
|Ужгородський ліцей "Імідж" Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|21
|4934
|112.1
|131.2
|49/192
|93
|ВСП "Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
|22
|5577
|110.1
|128
|118/448
|94
|Ужгородська філія вищого приватного навчального закладу "Львівський медичний фаховий коледж "Медик"
|23
|5804
|109.3
|128.3
|21/84
|94
|Ужгородський ліцей №7 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|24
|5845
|109.2
|128.2
|23/84
|92
|Ужгородська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА"
|25
|5979
|108.7
|127.7
|21/76
|95
|Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури i мистецтв» Закарпатської обласної ради
|26
|6273
|107.7
|126
|51/204
|93
|Державний навчальний заклад "Ужгородський центр професійно-технічної освіти"
|27
|7255
|102.3
|120.3
|15/48
|90
|Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно- економічного університету
|28
|7903
|86
|101.1
|5/16
|81
У рейтингу шкіл Закарпатської області перше місце зайняв Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули, який у 2023 році був другим. На другому місці –– Виноградівська ЗОШ I-III ст. №4, яка минулоріч була на 35 місці. На третьому – Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені А. Волошина, яка в обласному рейтингу 2023 року була на 33 місці.
Найгірші результати НМТ виявились у випускників Берегівського ліцею імені Ілони Зріні, Великопаладського закладу ЗСО І-ІІІ ст. імені Жігмонда Моріца Пийтерфолвівської сільської ради та Варівського ліцею імені Ференца Ракоці ІІ Берегівської міськради.
Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України із Закарпаття потрапили:
- Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули – 63 місце;
- Виноградівська ЗОШ I-III ст. №4 – 124 місце;
- Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені А. Волошина – 182 місце;
Укладачі рейтингу зауважили, що у цьому році на освітній процес продовжувала впливати війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони та навчалися онлайн в інших областях України або за кордоном.