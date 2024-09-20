Жодна з ужгородських шкіл не потрапила у топ-200 кращих в Україні

За результатами Національного мультипредметного тестування сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Ужгорода 2024 року. У ньому представлені 28 закладів середньої освіти обласного центру Закарпаття.

Перше місце у рейтингу кращих шкіл міста посів Ужгородський ліцей імені Августина Волошина, який у 2023 році був на другому місці. Проте освітній заклад не увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України. За підсумками національного мультипредметного тесту він зайняв 206 місце. На другому місці – Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка, який у 2023 році був першим. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 226 місце. Третім в Ужгороді є Науковий ліцей Закарпатської обласної ради (п’яте місце в місті у 2023 році і 402 – у загальному рейтингу шкіл України).

Найгіршими результати мультипредметного тесту були в Академії культури i мистецтв Закарпатської обласної ради, ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» та в Ужгородському вищому комерційному училищі Державного торговельно-економічного університету.

Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.

«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.

Рейтинг шкіл Ужгорода

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал НМТ Учнів / тестів Склав (%) Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради Закарпатської обл. 1 206 134.4 156.3 111/444 99 Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. 2 207 134.4 156.8 80/320 99 Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради 3 402 131.3 152.4 132/524 99 ТОВ "Приватний ліцей "Гірчичне зерно" 4 479 130.5 153.3 14/56 100 Ужгородський ліцей "Лідер" Ужгородської міськради Закарпатської обл. 5 502 130.2 152.4 53/212 99 Ужгородський ліцей № 3 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 6 718 127.9 149.8 49/192 99 Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 7 924 126.5 148.1 42/168 98 Ужгородський ліцей імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міськради Закарпатської обл. 8 1079 125.5 146.8 54/208 99 Ужгородський ліцей № 5 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 9 1178 124.9 145.7 84/336 98 Ужгородський ліцей «Інтелект» Ужгородської міськради Закарпатської обл. 10 1413 123.8 145.3 26/92 98 Ужгородський мистецький ліцей "Перспектива" Ужгородської міськради Закарпатської обл. 11 1606 122.9 143.6 62/248 99 Ужгородський ліцей імені Дойко Габора Ужгородської міськради Закарпатської обл. 12 2304 120.1 141.1 14/48 100 Ужгородський ліцей № 4 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 13 2407 119.8 140.6 23/92 98 Ужгородський ліцей № 12 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 14 2709 118.7 138.8 59/224 97 Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет" 15 3152 117.4 135.4 193/740 97 Ужгородський ліцей № 9 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 16 3886 115.2 135.1 28/104 93 Комунальний заклад «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є Задора» Закарпатської обласної ради 17 4107 114.6 134.2 43/172 97 Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв 18 4649 112.9 132.1 51/200 95 Ужгородський ліцей №8 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 19 4848 112.3 131.1 72/272 93 НВК "Гармонія" Ужгородської міськради Закарпатської обл. 20 4927 112.1 131.7 10/40 95 Ужгородський ліцей "Імідж" Ужгородської міськради Закарпатської обл. 21 4934 112.1 131.2 49/192 93 ВСП "Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" 22 5577 110.1 128 118/448 94 Ужгородська філія вищого приватного навчального закладу "Львівський медичний фаховий коледж "Медик" 23 5804 109.3 128.3 21/84 94 Ужгородський ліцей №7 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 24 5845 109.2 128.2 23/84 92 Ужгородська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА" 25 5979 108.7 127.7 21/76 95 Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури i мистецтв» Закарпатської обласної ради 26 6273 107.7 126 51/204 93 Державний навчальний заклад "Ужгородський центр професійно-технічної освіти" 27 7255 102.3 120.3 15/48 90 Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно- економічного університету 28 7903 86 101.1 5/16 81

У рейтингу шкіл Закарпатської області перше місце зайняв Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули, який у 2023 році був другим. На другому місці –– Виноградівська ЗОШ I-III ст. №4, яка минулоріч була на 35 місці. На третьому – Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені А. Волошина, яка в обласному рейтингу 2023 року була на 33 місці.

Найгірші результати НМТ виявились у випускників Берегівського ліцею імені Ілони Зріні, Великопаладського закладу ЗСО І-ІІІ ст. імені Жігмонда Моріца Пийтерфолвівської сільської ради та Варівського ліцею імені Ференца Ракоці ІІ Берегівської міськради.

Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України із Закарпаття потрапили:

Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули – 63 місце;

Виноградівська ЗОШ I-III ст. №4 – 124 місце;

Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені А. Волошина – 182 місце;

Укладачі рейтингу зауважили, що у цьому році на освітній процес продовжувала впливати війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони та навчалися онлайн в інших областях України або за кордоном.