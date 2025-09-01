Початок осені після літніх канікул потішить різноманітними новинками. Стартують нові сезони улюблених серіалів, а ми розповімо про нові, ті, які стартують у вересні 2025 року.

«Газета»

The Paper, Peacock, премʼєра 4 вересня, на головному фото

Це спіноф популярного серіалу «Офіс», що розповідатиме про редакцію невеличкої газети Середнього Заходу Toledo Truth Teller, що переживає складні часи і ділить офіс із компанією з виробництва туалетного паперу. Оскар Нунез повернеться до ролі Оскара Мартінеса з оригінального серіалу. Новий головний редактор газети Нед Сімпсон (Донал Глісон) має амбітні ідеї для відродження газети в часи переважання онлайн-ЗМІ. Він боротиметься зі скороченням бюджету та всіма силами мотивуватиме співробітників. Нові епізоди виходитимуть щочетверга.

«Завдання»

Task, HBO Max, премʼєра 7 вересня

Агент ФБР Том стає головою оперативної групи в передмісті Філадельфії, щоб покласти край низці пограбувань наркопритонів, які робить один зразковий сім’янин Роббі (Том Пелфрі). Обидва мають величезний вантаж проблем, сумнівів та особистих негараздів, тому робота для них – це свого роду порятунок. Коли чергове пограбування точки виробництва наркотиків іде зовсім не за планом, життя багатьох людей у маленькому містечку починає істотно змінюватися – і точно не в кращий бік. Головну роль зіграв чотириразовий номінант на «Оскар» Марк Руффало («Зодіак», «Бідолашні створіння»). Перший сезон серіалу налічуватиме сім епізодів, які виходитимуть раз на тиждень.

«Дівчина мого сина»

The Girlfriend, Amazon, премʼєра 10 вересня

У Лаури є все – блискуча кар’єра, люблячий чоловік і найдорожчий син Даніель. Але її бездоганне життя руйнується, коли Даніель приводить додому Чері, свою дівчину, яка змінює все. Після напруженого знайомства Лаура переконується, що Чері щось приховує. Вона – підступна кар’єристка чи це лише марні підозри? Правда залежить від точки зору. Головні ролі виконали Робін Райт («Картковий будинок») та Олівія Кук («Дім дракона»). Мінісеріал налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

«Підноготна»

The Lowdown, Hulu, премʼєра 23 вересня

Дія серіалу відбувається в місті Талса у штаті Оклахома , де живе чоловік, «який знає занадто багато». Головний герой, якого зіграв Ітан Гоук («Гаттака»), частково натхнений реальною історією Лі Роя Чепмена, історика, журналіста, активіста і митця, чиї дослідження змінили сучасне розуміння расової історії Талси. Перший сезон налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно.

«Marvel Зомбі»

Marvel Zombies, Disney+, премʼєра 24 вересня

Анімаційний телевізійний мінісеріал, створений Зебом Веллсом, заснований на однойменній серії коміксів Marvel Comics. Він має стати одним із телесеріалів кіновсесвіту Marvel (MCU), створеним Marvel Studios Animation, який досліджуватиме альтернативний часоряд в мультивсесвіті, раніше представлений в епізоді анімаційного серіалу «А що як...?» під назвою «А що як... Зомбі?!» (2021), в якому група вцілілих повинна битися з колишніми героями та лиходіями, які перетворилися на зомбі. Мультсеріал налічуватиме чотири епізоди, усі вони вийдуть одночасно.

«Савант»

The Savant, Apple TV+, премʼєра 26 вересня

Серіал, натхненний реальною статтею під назвою «Чи можливо зупинити масову стрілянину до того, як вона станеться?», яку опублікували в журналі Cosmopolitan у серпні 2019 року. В її центрі – жінка, відома як «Савант», яка проникає в онлайн-групи ненависті з метою запобігти масштабним публічним нападам. Головну роль виконала володарка «Оскара» Джессіка Честейн («Інтерстеллар», «Марсіанин», «Очі Таммі Фей»). Мінісеріал матиме вісім епізодів, одночасно вийдуть перші два.

«Чад Паверс»

Chad Powers, Hulu, премʼєра 30 вересня

Кар’єра колись перспективного квотербека Расса Голлідея руйнується через його проблемну поведінку. Він вирішує вступити до провінційної команди з американського футболу як талановитий, привітний Чед Паверс. У головній ролі – Ґлен Павелл («Топ Ган: Маверік», «Люблю тебе ненавидіти», «Смерчі»). Сезон налічуватиме шість епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно.