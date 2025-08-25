Серіал «Декстер: Першородний гріх» є приквелом «Декстера»

Студія Paramount скасувала роботу над другим сезоном серіалу «Декстер: Первородний гріх». Таке рішення було ухвалене після того, як у квітні оголосила про продовження, повідомляє Variety. Як зазначає видання, увесь цей час серіал «перебував на паузі».

Нагадаємо, перший сезон приквела серіалу «Декстер» стартував у грудні 2024 року й завершився у лютому.

Події приквела розгортаються у 1991 році у Маямі. Глядачі дізналися про те, як Декстер почав вбивати та вдосконалювати свої навички вбивці за підтримки свого прийомного батька Гаррі. У ньому він знаходить розраду та розуміння, особливо коли його кровожерливі пориви зростають, і їх більше неможливо ігнорувати. Гаррі навчає Декстера коду, розробленому для того, щоб допомогти йому знаходити та вбивати інших вбивць, уникаючи при цьому викриття. Це стає особливим викликом для молодого Декстера, оскільки він починає проходити стажування у відділі поліції Маямі. Водночас у флешбеках ми бачимо історію знайомства Гаррі з мамою Декстера і події, що призвели до її смерті.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

Декстера Моргана зіграв Патрік Гібсон. Майкл Голл (Декстер в оригінальному серіалі) озвучував внутрішній монолог персонажа.

Роль Гаррі Моргана виконав Крістіан Слейтер («Ім’я рози», «Робін Гуд, принц злодіїв»). Прийомну сестру головного героя Дебру, з якою у нього в майбутньому будуть дуже заплутані стосунки, втілила Моллі Браун («Випускний рік»). Також у серіалі зіграли Сара Мішель Геллар, відома за культовим серіалом «Баффі – переможниця вампірів» та Патрік Демпсі («Анатомя Грей»). Творцем приквела став шоуранер «Декстера» Клайд Філліпс.

За повідомленням Paramount, команда вирішила зосередитись на більш успішному сиквелі «Декстер: Воскресіння». Робота над сценаріями другого сезону стартує найближчим часом. Нагадаємо, «Декстер: Воскресіння» є продовженням «Декстера» та «Нової крові», де Голл повертається до ролі Декстера Моргана.