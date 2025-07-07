Днями виходить довгоочікуване продовження «Декстера». Серіал про судово-медичного експерта, який вдень працює у поліції, а вночі є серійним вбивцею, має високі рейтинги. Щоб полегшити очікування премʼєри, ми підібрали кілька нічим не гірших серіалів про серійних вбивць та про те, як з ними боротись.

«Мислити як злочинець»

Criminal Minds, 2005

У Квантіко працює відділ поведінкового аналізу ФБР, де першокласні кримінальні аналітики допомагають розслідувати найзаплутаніші, найнебезпечніші та найрезонансніші справи, попередньо складаючи психологічний портрет серійного вбивці та передбачаючи його наступні кроки. Керує відділом старший спеціальний агент Джейсон Гідеон.

«На вулиці Різника»

Ripper Street, 2012

Події серіалу розгортаються у Лондоні 1899 року відразу після гучних вбивств, скоєних Джеком Різником. Команда детективів розслідує злочини, попутно намагаючись вгамувати паніку серед жителів Іст-Енду.

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«Ганнібал»

Hannibal, 2013, на головному фото

Фільм оповідає про обдарованого профайлера Вілла Грема, що займається спільно з ФБР розшуком серійного вбивці. Грем наділений вражаючою здатністю проникати в почуття інших людей, навіть якщо вони є психопатами. Вілл розуміє, що лежить в основі людських вчинків. Якщо ж переслідуваний вбивця має надто витончений розум, Вілл просить допомоги в доктора Лектора, що вважається найкращим психоаналітиком. Докор Ганнібал Лектор знайомий глядачам, зокрема, за оскароносним фільмом з Ентоні Гопкінсом. У серіалі Лектора грає прекрасний Мадс Міккельсен, Вілла – Г’ю Дансі.

«Падіння»

The Fall, 2013

У Белфасті відбувається кілька вбивств. Місцева поліція швидко заходить у глухий кут. На допомогу з Лондона прибуває досвідчена офіцерка-психологиня Стелла Гібсон, яка має зрозуміти мотиви вбивств, що сталися, і запобігти наступним. Ситуація ускладнена тим, що ірландці не люблять англійців. Нові колеги не хочуть виконувати команди детективки та дискредитують її роботу. А тим часом маніяк нападає на ще одну дівчину.