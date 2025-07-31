Нещодавно відома українська акторка Дар’я Петрожицька втрапила в скандал. У одному з інтерв’ю вона заявила, що акторів обурює те, що на головні ролі в кіно дедалі частіше беруть телеведучих чи музикантів, тоді як професійні актори залишаються поза увагою режисерів. Ця її заява спровокувала публічне обговорення, зокрема телеведуча і акторка Леся Нікітюк на ці закиди відповіла з гумором й пообіцяла більше не зніматися у кіно.

Попри все Дар’я Петрожицька – одна із найзатребуваніших українських акторок, тож ZAXID.NET пропонує добірку серіалів, які допоможуть поближче з нею познайомитись.

«Папік» (2019)

Доведений до відчаю пенсіонер, ще недавно популярний актор театру Олександр Меркулов (Станіслав Боклан), вирішує звести рахунки з життям, однак перед цим він вирушає до клубу, де знайомиться з молодою дівчиною Лізою, яку грає Петрожицька. Ліза приймає його за мільйонера і бізнесмена. Між ними виникають дружні стосунки, які трансформують їх обох.

«Встигнути до 30» (2023)

У комедійному серіалі Петрожицька зіграла легковажну й трохи наївну дівчину Іру, яка працює в ювелірному магазині і вірить у вічне кохання. Втім після тривалих стосунків її казка руйнується – Іру зраджує хлопець. Але дівчині так кортить вийти заміж до 30 років, що вона влаштує справжній марафон побачень.

«Дві сестри» (2024)

Захоплива історія про двох дівчат Віру та Олександру, які змалку росли абсолютними протилежностями. Випробування, які випали на долю головних героїнь, зіграють із ними в злий жарт. Двох сестер зіграли Дар’я Петрожицька і Любава Грєшнова. Героїня Петрожицької – Олександра, яка задля досягнення своїх цілей не зупиняється ні перед чим.

«Табун» (2023)

Мінісеріал присвячений подіям на сучасних українських землях під час Другої світової війни. Іван Діденко – колишній офіцер армії УНР, який після перемоги більшовиків емігрував до Польщі, а згодом пішов на службу у британську армію. Після цього він повернувся в рідне місто на чолі диверсійної групи, щоб отримати новий зразок отруйного газу «Табун», який розробляється нацистами в лабораторії на окупованій Житомирщині. Петрожицька зіграла напарницю-диверсантку головного героя.