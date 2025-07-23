На зйомках серіалу

Восени 2025 року відбудеться премʼєра другого сезону серіалу «Прикордонники», виробництвом якого займається медіагрупа Film.Ua та Prototype Production. Тривають зйомки нових епізодів.

До акторського складу другого сезону приєднався Сергій Жадан – автор офіційного саундтреку серіалу «Прикордонники», поет, письменник, музикант і військовий. Зараз він проходить службу в 13-й бригаді оперативного призначення «Хартія».

У серіалі Жадан зʼявиться в камео, тобто зіграє сам себе. Разом із ним у сцені знімалися чинні військові Володимир Ращук, Дмитро Сова та інші актори.

«Сьогодні важливо говорити про військових, зокрема, в кіно. Але робити це переконливо, без зайвого пафосу. У цьому серіалі є іронія, є світлий погляд, але водночас і серйозні меседжі, зокрема, про захист країни. Важливо говорити про сили оборони, адже культура сьогодні працює на спільну мету – перемогу. І зараз чимало ініціатив можуть бути корисними нашій армії», – вважає Сергій Жадан.

Перший сезон «Прикордонників» розповідає про курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, які вступили на перший курс незадовго до початку повномасштабного вторгнення. У другому сезоні герої повертаються до навчання після перерви.

У серіалі звучить пісня «Чужий», яку спеціально для нього написали Сергій Жадан та Євген Турчинов.

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«Писати пісні про події, що болять, складно, бо боїшся сфальшивити. Але водночас хочеться зробити щось хороше. Нам сподобався сценарій і сама ідея показати життя наших військових, тому ми швидко погодились на те, щоб написати пісню», – коментує Сергій Жадан.

Зйомки «Прикордонників» відбуваються за підтримки Державної прикордонної служби України. Продюсером є Юрій Горбунов, режисером – Олексій Єсаков. У ролях: Володимир Ращук, Андрій Самінін, Дмитро Павко, Євген Ламах, Катерина Варченко, Ігор Портянко, Анастасія Нестеренко, Анастасія Іванюк.