Усі ці сорти огірків мають високі показники врожайності

Вибір правильного сорту огірків – важливе завдання для кожного дачника. Адже від цього залежить не тільки кількість, але й якість врожаю, а також смаки, які ми відчуватимемо під час споживання цих овочів. Останні роки показали, що городники України віддають перевагу сортам, що демонструють стабільний ріст і чудову стійкість до хвороб. Однак не всі сорти однаково ефективні – деякі обіцяють високі врожаї, але не відповідають реальним умовам. Які перевірені сорти огірків обрати, пише «Сенсація».

У 2025 році на першому місці чемпіонські сорти, які можуть похвалитися не тільки великими та соковитими плодами, але й високою стійкістю до хвороб і шкідників.

«Юліан» – один із найкращих сортів огірків, славиться своїми стабільністю та чудовими смаковими якостями. Він має високі врожаї, а плоди, що виростають до 450 г, відзначаються солодким і хрустким смаком. Цей сорт відмінно підійде як для свіжих салатів, так і для зимових заготовок.

«Лютояр» – ранній сорт, який досягає висоти до 2 м. Плоди темно-зелені, великі, важать до 300 г. М’якуш щільний, без порожнин, що робить його ідеальним для засолювання та салатів. Цей сорт відомий своєю стійкістю до хвороб, що робить його чудовим вибором для будь-якого садівника.

«Герцог» – цей сорт відомий своїми великими, соковитими плодами без гіркоти. Плоди вирізняються солодкістю і хрусткістю, завдяки чому вони користуються популярністю для салатів і зимових заготовок. «Герцог» чудово пристосовується до різких перепадів температур і стабільно приносить високий врожай.

Усі ці сорти огірків мають не тільки високі показники врожайності, але й відмінно підходять для різних способів вживання, від свіжих салатів до солінь.