Найкращі книжки для дітей віком до 10 років

Наближається час різдвяних свят, і всі перебувають у передсвятковій метушні. Першим зимові свята розпочинає свято Миколая. Тож його помічники активно вибирають подарунки. Солодощі та іграшки можна доповнити корисними подарунками – наприклад, книжками. Портал про культуру читання «Читомо» уклав перелік найкращих дитячих книжок українських авторів 2024 року.

Перший рейтинг уклали для наймолодшою аудиторії – дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (до 9-10 років).

Поезія

Про дива і диваків. Катерина Міхаліцина; ілюстрації Наталі Кудляк.

Паровозик раз-два-три. Володимир Чернишенко; іл. Володимира Штанко.

Слон-трава. Капосні вірші. Іван Андрусяк; іл. Анна Птаха.

Чом би й ні? Олександр Подоляк; іл. Олександра Шатохіна.

«Ясоччина книжка». Перевидання поезії Наталі Забілої з ілюстраціями Анни Птахи.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Проза

Теплі речі для Татами. Оксана Лущевська і Дзмітрій Бандаренка; іл. Оксани Драчковської.

Яблучна шарлотка, спечена в горах. Саша Войцехівська; іл. Марти Кошулінської.

Левова книжка. Марія Артеменко; іл. Олени Бугренкової.

Моя мама — гора. Христя Венгринюк; іл Марти Кошулінської.

Ґудзик, який хотів повернутися додому. Слава Світова; іл. Галі Вергелес.

«Фоґі» Олександра Шатохіна.

«Зірка шукає море» Ростислава Попського.

«Король-малюк» Уляни Чуби з малюнками Ріти Нільсон.

«Сни пса Патрона» Галини Ткачук.

«І ніякі це не вигадки» Грасі Олійко.

Пізнавальні книжки

Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. Марина Макущенко; іл. Дар’ї Філіппової.

Хліб, що дарує свято. Катя Сіль; іл. Олі Снімщікової.

Космічні пухнастики вчать українську. Леся Мовчун; іл. Наталі Кудляк.

Терапевтичні видання

Сміховисько. Світлана Ройз; іл. Марії Рудик.

Іскорки суперсил. Марія Артеменко, Анастасія Музиченко, Галина Ткачук, видання ЮНІСЕФ.

Фух і Дмуха. Ірина Завадович, Наталя Пашко; іл. Олеся Дереги.