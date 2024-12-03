Що подарувати дитині на Миколая: найкращі книжки 2024 року
Наближається час різдвяних свят, і всі перебувають у передсвятковій метушні. Першим зимові свята розпочинає свято Миколая. Тож його помічники активно вибирають подарунки. Солодощі та іграшки можна доповнити корисними подарунками – наприклад, книжками. Портал про культуру читання «Читомо» уклав перелік найкращих дитячих книжок українських авторів 2024 року.
Перший рейтинг уклали для наймолодшою аудиторії – дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (до 9-10 років).
Поезія
Про дива і диваків. Катерина Міхаліцина; ілюстрації Наталі Кудляк.
Паровозик раз-два-три. Володимир Чернишенко; іл. Володимира Штанко.
Слон-трава. Капосні вірші. Іван Андрусяк; іл. Анна Птаха.
Чом би й ні? Олександр Подоляк; іл. Олександра Шатохіна.
«Ясоччина книжка». Перевидання поезії Наталі Забілої з ілюстраціями Анни Птахи.
Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!
Проза
Теплі речі для Татами. Оксана Лущевська і Дзмітрій Бандаренка; іл. Оксани Драчковської.
Яблучна шарлотка, спечена в горах. Саша Войцехівська; іл. Марти Кошулінської.
Левова книжка. Марія Артеменко; іл. Олени Бугренкової.
Моя мама — гора. Христя Венгринюк; іл Марти Кошулінської.
Ґудзик, який хотів повернутися додому. Слава Світова; іл. Галі Вергелес.
«Фоґі» Олександра Шатохіна.
«Зірка шукає море» Ростислава Попського.
«Король-малюк» Уляни Чуби з малюнками Ріти Нільсон.
«Сни пса Патрона» Галини Ткачук.
«І ніякі це не вигадки» Грасі Олійко.
Пізнавальні книжки
Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. Марина Макущенко; іл. Дар’ї Філіппової.
Хліб, що дарує свято. Катя Сіль; іл. Олі Снімщікової.
Космічні пухнастики вчать українську. Леся Мовчун; іл. Наталі Кудляк.
Терапевтичні видання
Сміховисько. Світлана Ройз; іл. Марії Рудик.
Іскорки суперсил. Марія Артеменко, Анастасія Музиченко, Галина Ткачук, видання ЮНІСЕФ.
Фух і Дмуха. Ірина Завадович, Наталя Пашко; іл. Олеся Дереги.