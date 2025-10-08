Вчитель біології та екології харківського наукового ліцею «Обдарованість» Руслан Шаламов

Учитель біології та екології з Харкова Руслан Шаламов став переможцем конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2025 та отримав мільйон гривень на втілення освітньої мрії. У інтерв’ю на радіо «Накипіло» 56-річний педагог розповів, що витратить призові гроші на створення курсу для вчителів біології.

«Я візьму дуже класних співавторів на свій курс, ми відберемо проактивних вчителів біології із кожного регіону України. Зберемо їх десь в одному безпечному місті і проведемо воркшоп, щоб ці активні вчителі біології, повернувшись у свої регіони, організували подібні воркшопи для своїх колег на регіональному рівні», – сказав Руслан Шаламов в ефірі радіо «Накипіло».

Переможець конкурсу додав, що таким чином вчителі отримають інструмент для створення компетентнісних завдань.

«Так ми покладемо в руки біологічному вчительству України дуже важливий, класний і якісний інструмент, а саме інструмент створення компетентнісних завдань, а ці завдання є імперативними в плані вимірювання рівня сформованості компетентностей в учнівства, що власне є головною метою середньої освіти, формування компетентностей», – додав Руслан Шаламов.

Журі конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 4 жовтня відзначило найкращого вчителя країни, а також обрало переможців у кількох номінаціях. ZAXID.NET писав про цьогорічних переможців.