У Києві відзначили переможців конкурсу «Вчитель року»

У суботу, 5 жовтня, Києві відбулася церемонія нагородження національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Журі відзначили найкращого вчителя країни, а також обрали переможців у кількох номінаціях. Про це повідомляє «Нова українська школа».

У номінації «Вибір українців» переміг вчитель хімії Юрій Пахомов з Івано-Франківська. Переможця обирали українці на платформі «Дія.Освіта» серед десяти фіналістів. В опитуванні взяли участь понад 10 тис. українців, за Юрія Пахомова проголосували 2263 людини. У нагороду вчитель хімії отримав освітню подорож.

У номінації «Дошкілля» перемогу здобула вихователька Христина Микуляк, яка працює у закладі дошкільної освіти №37 «Джерельце» в Івано-Франківську. Христина Микуляк поєднує нейропсихологічний підхід, сенсорно-рухливі ігри та навчання через досвід, впроваджує практики сенсорної інтеграції, також застосовує методику Монтессорі. Христина Микуляк отримає 500 тис. грн на втілення освітньої мрії.

«Сьогодні як ніколи ми бачимо, наскільки ранній розвиток є фундаментом для країни. Саме педагог дошкільної освіти допомагає дитині зробити перші кроки у світ. Ви продовжуєте вчити, виховувати й підтримувати навіть тоді, коли вам самим важко. Ви — приклад для всієї країни», – сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Леся Максімко з селища Битків Івано-Франківської області перемогла у номінації «Вчитель математики».

«Леся Максімко поєднує алгебру й геометрію з життєвими задачами, гейміфікацією, вебквестами та сторітелінгом, адаптовує завдання для дітей з особливими освітніми потребами», – пише «Нова українська школа».

Вчителька математики також отримає 500 тис. грн на втілення освітньої мрії.

«Для мене дитина – це піксель у цифровому світі, точка в математиці, з якої починаються всі інші фігури. Це усмішка, підтримка, маленька перемога і крила, які поступово розправляються», – сказала Леся Максімко.

Вчителька з Тернополя Наталія Перехрист – здобула перемогу у номінації «Вчитель інформатики», яка викладає інформатику та англійську мову. На своїх заняттях Наталія поєднує програмування, англійську та екологічну тематику. Крім того, вчителька адаптує завдання для учнів з особливими освітніми потребами.

Головним переможцем конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2025 став вчитель біології та екології Руслан Шаламов з Харкова. Його приз – 1 млн грн на втілення освітньої мрії.

«Щоб мати успіх, треба усвідомлювати, для кого ти працюєш, і я вдячний своїм випускникам, які пішли в життя і тепер це життя рятують або досліджують. Я вдячний нинішнім учням і ученицям, своєму класу», – сказав Руслан Шаламов.

Головний переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2025 Руслан Шаламов

Також на конкурсі обирали переможця номінації «Вибір серцем» серед вчителів, які навчають у медичних закладах. Цього року нагороду здобув вчитель географії з Харкова.

У категорії «Вчитель-інноватор» відзнаку отримав викладач інформатики з селища Щербанівка Полтавської області. У номінації «Інклюзивність» перемогла вчителька української жестової мови, основ правознавства, історії України та всесвітньої історії з Кривого Рогу на Дніпропетровщині Ольга Біланова.