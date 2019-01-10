Найкращою спортсменкою Львівщини у грудні стала велогонщиця Олена Старікова

СпортАндрій Дрозда, сьогодні, 14:36660

До теми

Найкращою спортсменкою Львівщини у грудні стала велогонщиця Олена Старікова
фото Олена Старікова/Facebook

Чемпіонка Європи та переможниця етапів кубка світу з велотреку Олена Старікова стала найкращою спортсменкою грудня на Львівщині.

Таке рішення підтримали під час традиційного щомісячного голосування члени виконком виконкому відділення НОК України у Львівській області та колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА

У грудні 2018 року вихованка Львівської школи вищої спортивної майстерностіОлена Старікова здобула бронзу та золото на змаганнях IV етапу Кубка Світу в Лондоні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Українка Дарина Лопатецька перемогла на тенісному турнірі у Гонконзі ZAXID.NET
Головні спортивні перемоги львів'ян у 2018 році.
Від чемпіонів України – до чемпіонок світу ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук