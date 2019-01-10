Найкращою спортсменкою Львівщини у грудні стала велогонщиця Олена Старікова
Спорт — Андрій Дрозда, сьогодні, 14:36660
Чемпіонка Європи та переможниця етапів кубка світу з велотреку Олена Старікова стала найкращою спортсменкою грудня на Львівщині.
Таке рішення підтримали під час традиційного щомісячного голосування члени виконком виконкому відділення НОК України у Львівській області та колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА
У грудні 2018 року вихованка Львівської школи вищої спортивної майстерностіОлена Старікова здобула бронзу та золото на змаганнях IV етапу Кубка Світу в Лондоні.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter