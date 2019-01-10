Найкращою спортсменкою Львівщини у грудні стала велогонщиця Олена Старікова

Головні спортивні перемоги львів'ян у 2018 році.

Чемпіонка Європи та переможниця етапів кубка світу з велотреку Олена Старікова стала найкращою спортсменкою грудня на Львівщині.

Таке рішення підтримали під час традиційного щомісячного голосування члени виконком виконкому відділення НОК України у Львівській області та колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА

У грудні 2018 року вихованка Львівської школи вищої спортивної майстерностіОлена Старікова здобула бронзу та золото на змаганнях IV етапу Кубка Світу в Лондоні.