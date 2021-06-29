Jaguar E-Type зразка 1960-х років

Ательє Electrogenic, що спеціалізується на перетворенні класичних автомобілів на електричні рестомоди, презентувало електричний Jaguar E-Type зразка 1960-х років. Тепер авто має 400-сильну електричну установку і може проїжджати без підзарядки понад 400 кілометрів шляху. Таким чином хлопці з Electrogenic вирішили відсвяткувати 60-річчя спортивного автомобіля.

Jaguar E-Type зразка 1960-х років справжній красень

Покупцям E-Type будуть доступні три версії електричного двигуна, що забезпечують різний рівень продуктивності – Tourer, Sprint та Grand Tourer Spec. Остання може похизуватися 402 кінськими силами.

Початкова версія електричного E-Type із запасом ходу близько 240 кілометрів коштуватиме 54 000 фунтів стерлінгів($74 722), за більш потужну Tourer доведеться викласти 62 000 фунтів стерлінгів ($85 783). Топова модифікація обійдеться в 80 000 фунтів стерлінгів ($110 688).

Інтер'єр збережено у оригінальному вигляді

Jaguar E-type або XK-E випускався в період з 1961 по 1975 рік. Протягом існування цієї моделі їх було продано більше 70-ти тисяч. У 2008 році Jaguar E-type посів перше місце в рейтингу Daily Telegraph — «100 найкрасивіших машин».