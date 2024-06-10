Пасльонові культури часто схильні до різних інфекцій

Картопля – досить вибагливий овоч, який часто уражається різними хворобами. Про найпоширеніші картопляні інфекції та як з ними боротись, читайте на ZAXID.NET.

Чорна ніжка

Бактерії люблять капусту, а тому садити картоплю після цієї культури не варто. Перша ознака захворювання – загнивання стебла біля кореня, пише «Фермерство в Україні». Листові пластини згортаються трубочкою і втрачають свою щільність.

Бульби, уражені чорною ніжкою, стають м’якими, покриваються вологими гнильними плямами, від яких виходить характерний запах. Щоб попередити хворобу, перед висадкою посадковий матеріал обробляють спеціальним засобом, а ділянку ретельно очищають від хворих рослин.

Борошниста роса

Симптоми борошнистої роси проявляються після цвітіння. Інфекція вражає надземну частину рослини і характеризується червоно-коричневими плямами, які покривають нижню частину листової пластини.

Згодом їх розмір збільшується, охоплюючи великі ділянки, а на поверхні з’являється сіро-білий пліснявий наліт. Бадилля в’яне, від чого повністю обпадає зі стебла.

Для боротьби з хворобою застосовують фунгіцидні препарати, а також проводять обробку ґрунту калійно-фосфорними сполуками.

Альтернаріоз

Захворювання більше відоме як суха плямистість. До нього схильні пізні сорти картоплі. Першою ознакою ураження є темні ділянки на листових пластинах, які дуже швидко покривають бадилля, від чого те опадає. Бульби покриваються втиснутими плямами темно-коричневого, майже чорного кольору, а шкірка збирається дрібними складками.

Уникнути хвороби можна за допомогою обробки посадкового матеріалу або вже дорослої культури фунгіцидами.

Парша картоплі

Хвороба вражає бульби і має кілька форм:

Звичайна. Проявляється у вигляді виразок поверхні плодів картоплі, а також розтріскування шкірки.

Порошиста. Овочі покриваються плямами різної форми, які з часом утворюють виразки, де розмножуються грибки.

Срібляста. Основні симптоми – зморщена шкірка з сизими ділянками, які незабаром темніють, поширюючись на саму бульбу. Окрім дотримання сівозміни, городники рекомендують проводити обробку фунгіцидами та амонієм сульфатом.

Фітофтороз

Найпоширеніша хвороба серед пасльонових. Визначити її можна по темно-коричневих плямах, які покривають їхню верхню частину листової пластини. Зі зворотного боку на бадиллі утворюється біло-сіра цвіль. Згодом надземна частина в’яне або згниває, а бульби стають щільними, темно-коричневого кольору.

Позбутися від фітофтори можна за допомогою бордоської суміші.

Як боротись із захворюваннями

Раніше вважалося, що обробку слід проводити при появі перших ознак ураження. Однак дослідження показали, що найкращий ефект дають саме профілактичні обробки, проведенні до появи симптомів ураження.

Зберегти урожай і не загубити рослини допоможуть профілактичні заходи:

не порушувати сівозміну;

своєчасно обробляти посадковий матеріал спеціальними засобами;

вибирати гібриди з підвищеним імунітетом до захворювань;

регулярно прополювати грунт, видаляючи бур’ян;

ретельно очищати ділянку від залишків картоплі відразу після збору врожаю;

доглядати за рослинами.

Пасльонові культури часто схильні до різних інфекцій. Знизити ризик їх виникнення можна за допомогою періодичного огляду кущів. А при виявленні перших ознак проблеми – вчасно вжити відповідних заходів.