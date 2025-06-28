Вони тривали роками, збирали мільйони глядачів перед екранами по всьому світу та змушували людей поспішати додому після роботи. Мильні опери 70-90-х – це не просто телевізійні серіали, це культурне явище. І хоча їх часто висміювали за драматичні повороти, любовні трикутники та нескінченні амнезії, саме вони заклали основи сучасних теледрам.

ZAXID.NET пропонує добірку найвідоміших мильних опер, які стали класикою і досі викликають ностальгію.

«Санта-Барбара» (1984-1993)

2137-серійний американський телесеріал компанії Dobson Productions, який розповідає про життя багатої родини Кепвеллів з міста Санта-Барбара. Крім Кепвеллів, також були присутні і інші сім'ї: від багатих Локріджів до менш забезпечених Андраде і Перкінс, які стикалися зі схожими проблемами. У першому сезоні був присутній центральний сюжет, на якому були зав'язані багато інших, однак довготривалість серіалу змусила сценаристів відійти від основного сюжету, наситивши його неймовірними сюжетними лініями.

«Молоді і зухвалі» (1973-наш час)

Американська драма, сюжет якої розповідає історію життя двох багатих родин американського міста Генуї, які працюють у косметичній індустрії, а також торкається безліч актуальних проблем мешканців міста. Наразі серіал має понад 52 сезони та майже 14 тисяч серій.

«Дні нашого життя» (1965-наш час)

Один з найтриваліших телесеріалів, що має 55 сезонів, один із найбільш премійованих та номінованих проєктів у історії кінематографа. Основною сюжетною лінією є розповідь про життя сімей середнього класу, дві родини психіатрів – Гортонів і Бреді, про їхнє вигадане містечко Салем, медичні, психологічні та інші проблеми сучасної Америки. До слова, у цьому серіалі «знімався» один із головних героїв культового ситкому «Друзі» Джої Тріббіані.

«Династія» (1981-1989)

Американська мильна опера на 9 сезонів і 220 серій, над якою працював відомий режисер Аарон Спелінг. У центрі сюжету Керрінгтони – заможна сім’я, що володіє нафтовим бізнесом та живе у Денвері, штат Колорадо. У головних ролях Джон Форсайт і Лінда Еванс в ролі нафтового магната Блейка Керрінгтона та його дружини Крістал.

«Даллас» (1978-1991)

(на головному фото)

Американський телесеріал, створений компанією Lorimar. У головних ролях – Барбара Бель Ґеддес, Джим Девіс, Патрік Даффі, Ларі Гегмен, Вікторія Прінсіпал та інші. Серіал має 14 сезонів. Завершився 357-м епізодом. Історія розгортається навколо заможної техаської родини Юінгів, які володіють незалежною нафтовою компанією та ранчем Саутфорк, де вирощують худобу. Спершу серіал був зосереджений на шлюбі Боббі Юінга та Памели Барнс, сім'ї яких були заклятими ворогами, однак згодом старший брат Боббі, нафтовий магнат Дж. А. Юінг, став головним персонажем шоу, чиї схеми та брудні справи стали візитною карткою серіалу.

«Любов і таємниці Сансет Біч» (1997-1999)

Ще один серіал Аарона Спелінга, що розповідає про історію життя мешканців прибережного містечка в Південній Каліфорнії. Головні герої – багате сімейство Річардсів, нещасні закохані Бен Еванс та Мег Каммінгс, родина Торрес, а також багато інших мешканців. Герої часто зустрічаються у рок-клубі чи інтернет-кафе, працюють рятувальниками, поліцейськими, репортерами, лікарями, адвокатами.

«Всі мої діти» (1970-2011)

Дія серіалу, створеного Агнес Ніксон, відбувається в Сосновій Долині в Пенсільванії, передмісті Філадельфії. Протягом усього телесеріалу головну роль Еріки Кейн виконувала Сюзан Луччі. Її персонажка вважається найпопулярнішою героїнею в історії телебачення. Сюжет серіалу розгортається навколо кількох людей: багатої дівчини Фібі Тейлор (Рут Уоррік), самотньої матері Мони Кейн (Френсіс Хефлін) та її доньки Еріки.