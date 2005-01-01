НАЗК поділило понад ₴500 млн держфінансування політичних партій

Гроші розподілили між шістьма партіями

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило 513 671 300 гривень з державного бюджету на фінансування статутної діяльності шести політичних партій у 2018 році. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Так, кошти на фінансування статутної діяльності отримають: «Народний фронт» – 132 080,301 грн; «Блок Петра Порошенка» – майже 130,2 млн грн; «Об'єднання «Самопоміч» – майже 65, 5 млн грн; «Опозиційний блок» – майже 56,3 грн; «Радикальна партія Олега Ляшка» – 44, 4 млн грн та «ВО «Батьківщина» – майже 33,9 млн грн.

Вказані кошти політичні партії отримуватимуть щоквартально впродовж року.

У Нацагенстві додали, що «Самопоміч» додатково отримає 51 367,13 грн (10 %) державного фінансування за те, що кількість представників однієї статі не перевищує двох третин від загальної кількості нардепів, обраних від цієї політичної партії.

До слова, нині право на держфінансування мають тільки парламентські партії. Водночас після 2020 року — після наступних виборів до Верховної Ради — право на фінансування з держбюджету дістануть партії, які набрали на виборах не менше ніж 2% голосів (незалежно від того, подолала партія прохідний бар'єр чи ні).