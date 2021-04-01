У четвер, 1 квітня, Національне агентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування партії «Слуга народу». Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Рівно місяць тому НАЗК зупинило державне фінансування «слуг народу», бо в їхніх звітах виявили ознаки кримінальних порушень. Матеріали НАЗК направило до поліції.

Зокрема, у звітах за два звітні періоди партії монобільшості виявили ознаки порушення за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації, агітації зі всеукраїнського або місцевого референдуму), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як заявляв голова політсили Олександр Корнієнко, партія «Слуга народу» аналізує зауваження з боку НАЗК. Він висловив упевненість, що фінансування відновлять після того, як партія все пояснить та усуне можливі порушення у звітах.

Тепер же Нацагентство отримало від політсили уточнювальні звіти за І та ІІ квартали 2020 року, перевірило їх та вирішило відновити державне фінансування статутної діяльності партії.

За підрахунками громадського руху «ЧЕСНО», протягом 2021 року «Слуга народу» має отримати чотирма рівними частками (кошти виділяються щокварталу) 345,8 млн грн – майже половину коштів усього бюджету держфінансування партій (49,6%). Загалом на фінансування парламентських партій передбачено 697 млн грн.

Нагадаємо, у четвертому кварталі 2020 року НАЗК зупинило державне фінансування «Батьківщини» через виявленні у фінансовому звіті партії порушення. Це рішення – перше, яке прийняло безпосередньо НАЗК, за підсумками перевірки фінансової звітності.

«Батьківщина» звернулася до суду й попросила визнати протиправними дії працівників НАЗК під час складання висновку про фінансовий звіт та скасувати наказ про припинення держфінансування. Держфінансування партії відновили 31 грудня 2020 року. У 2021 році їй мають скерувати 65,5 млн грн із бюджету, передбаченого на фінансування парламентських (тобто тих, що подолали виборчий бар’єр до Верховної Ради) партій.

Подібна ситуація була і у січні 2021 року, коли НАЗК тимчасово заблокувало держфінансування партії «Голос». Тоді речник політсили Ярема Дух пояснив, що претензії НАЗК стосуюються оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати оренди за офіси трьох територіальних організацій.

Партія назвала це рішення «політичним тиском» та заявила, що розглядає варіанти його оскарження. Зазначимо, протягом 2021 року «Голос» має отримати 81,5 млн грн.