Названі переможці Берлінського кінофестивалю. Головний приз отримав фільм «Дагомея» Маті Діоп. Він розповідає про судьби культурних цінностей, які належали правителям Беніна. Вони були вивезена в Європу. Частина їх у 2021 році повернулася на батьківщину. Нагадаємо, у журі основного конкурсу була українська письменниця Оксана Забужко.

Переможці Берлінале

«Золотий ведмідь» за найкращий фільм – «Дагомея» (Dahomey) Маті Діоп.

Головний приз журі «Срібний ведмідь» отримує «Потреби мандрівника» (Yeohaengjaui pilyo) Хонга Сансу.

Приз журі «Срібний ведмідь» –«Імперія» (L’ Empire) Бруно Дюмона.

«Срібний ведмідь» за найкращу режисуру отримує Нельсон Карлос Де Лос Сантос Аріас за фільм «Пепе» (Pepe).

«Срібний ведмідь» за найкращу головну роль – Себастьян Стен у фільмі Аарона Шімберга «Інша людина» (A Different Man).

«Срібний ведмідь» за найкращу роль другого плану отримує Емілі Вотсон у фільмі «Такі дрібниці» (Small Things Like These) Тіма Міланта.

«Срібний ведмідь» за найкращий сценарій – Маттіас Гласнер за фільм «Вмирання» (Sterben).

«Срібний ведмідь» за видатний мистецький внесок – Мартін Гшлахт за операторську роботу у фільмі «Диявольська лазня» (Des Teufels Bad) Вероніки Франц й Северіна Фіали.

Найкращий фільм у конкурсі Encounters – «Пряма дія» (Direct Action) Гійома Кайо та Бена Рассела.

Спеціальна нагороду журі у конкурсі Encounters – The Great Yawn of History (Khamyazeye bozorg) Аліяра Расті та «Часом дощ має падати» (Kong fang jian li de nv ren) Цю Янга.

Найкращий документальний фільм – «Іншої землі немає» (No Other Land) Базеля Адри, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама та Рейчел Зор.

Найкращий перший повнометражний – «Ку Лі ніколи не плаче» (Cu Li Không Bao Giờ Khóc) Phạm Ngọc Lân.

«Золотий ведмідь» за найкращий короткометражний фільм – «Дивний поворот» (Un movimiento extraño) Франсіско Лезама.

Приз журі «Срібний ведмідь» (короткометражний фільм) – «Залишки спекотного дня» (Re tian wu hou)